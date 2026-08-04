Shahjahnpur News: डायल-112 टीम से अभद्रता और मारपीट, दो पर मुकदमा
Shahjahnpur News: मदनापुर में डायल-112 की टीम पर अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया। पीआरवी टीम को गाली-गलौज की सूचना पर बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों से उलझकर सरकारी कार्य में बाधा डाली। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
Shahjahnpur News: मदनापुर, संवाददाता। थाना मदनापुर क्षेत्र में गाली-गलौज की सूचना पर पहुंची डायल-112 की पीआरवी टीम के साथ अभद्रता, मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 2:52 बजे डायल-112 पर गाली-गलौज की सूचना मिली थी। सूचना पर पीआरवी-7683 के कमांडर कांस्टेबल नीरज सिंह और चालक होमगार्ड देवेंद्र कुमार फौजी ढाबा पहुंचे। मौके पर मौजूद बरेली के अशोक विहार संजय नगर, इज्जतनगर निवासी कॉलर मोहित कुमार ने पहले फतेहगढ़ जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के नगला महानन निवासी संजीव यादव पर गाली-गलौज का आरोप लगाया, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने बयान बदलते हुए बलकार और मुक्का सिंह का नाम लिया।पुलिस
के मुताबिक मामले की जानकारी लेने का प्रयास करने पर संजीव यादव और मोहित कुमार पुलिसकर्मियों से उलझ गए। आरोप है कि दोनों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की। इस दौरान कांस्टेबल नीरज सिंह घायल हो गए तथा उनकी वर्दी भी फट गई। घटना के बाद कांस्टेबल नीरज सिंह की तहरीर पर थाना मदनापुर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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