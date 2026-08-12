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Shahjahnpur News: मारपीट करने की चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: पुवायां में मोहल्ला कसभरा तकिया निवासी सोनम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 11 अगस्त को जीने से उतरते समय उसके पैर एक बाल्टी से टकरा गए। इससे नाराज होकर राममिलन, अतुल सलोनी और राधा ने उसे गालियाँ दीं और मारपीट की, जिससे सोनम को सिर में चोट आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Shahjahnpur News: मारपीट करने की चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज

Shahjahnpur News: पुवायां। नगर के मोहल्ला कसभरा तकिया निगोही रोड निवासी सोनम पत्नी जितेंद्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया 11 अगस्त को वह जीने से उतर रही थी। तभी रास्ते में बाल्टी रखी हुई।जिसमें उसका पैर लग गया। जिस बात से नाराज राममिलन, अतुल सलोनी ,राधा निवासी उपरोक्त ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की जिससे उसके सिर में चोट आई है पुलिस ने तहरीर के आधार पर उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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