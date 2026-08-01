Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: विद्यार्थियों को मिली मुफ्त ड्रेस व किताबें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में आर्य समाज कटिया टोला द्वारा संचालित दयानंद बाल विद्या मंदिर ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस और किताबें बांटी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की फीस भी माफ की गई है। समिति ने कहा कि आर्थिक अभाव शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए।

Shahjahnpur News: विद्यार्थियों को मिली मुफ्त ड्रेस व किताबें

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। आर्य समाज कटिया टोला द्वारा संचालित दयानंद बाल विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल, कच्चा कटरा मोड़ में जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस और किताबें वितरित की गईं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हो सकी थी, उनकी फीस भी समिति ने माफ कर दी। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे की शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष हर प्रसाद पाण्डेय, उपाध्यक्ष संतोष कुमार दीक्षित, उप प्रबंधक श्रीनिवास मिश्रा, कोषाध्यक्ष राजेश चंद्र शुक्ला, प्रबंधक जीसी मिश्रा और सदस्य नीरज वाजपेयी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:दाबकी गुर्जर में जरूरतमंद बच्चों के लिए निशुल्क पाठशाला शुरू
ये भी पढ़ें:Almora News: बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।