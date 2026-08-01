Shahjahnpur News: विद्यार्थियों को मिली मुफ्त ड्रेस व किताबें
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में आर्य समाज कटिया टोला द्वारा संचालित दयानंद बाल विद्या मंदिर ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस और किताबें बांटी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की फीस भी माफ की गई है। समिति ने कहा कि आर्थिक अभाव शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। आर्य समाज कटिया टोला द्वारा संचालित दयानंद बाल विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल, कच्चा कटरा मोड़ में जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस और किताबें वितरित की गईं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हो सकी थी, उनकी फीस भी समिति ने माफ कर दी। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे की शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष हर प्रसाद पाण्डेय, उपाध्यक्ष संतोष कुमार दीक्षित, उप प्रबंधक श्रीनिवास मिश्रा, कोषाध्यक्ष राजेश चंद्र शुक्ला, प्रबंधक जीसी मिश्रा और सदस्य नीरज वाजपेयी मौजूद रहे।
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