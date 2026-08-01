Shahjahnpur News: दो फाटक बंद होने पर फूटा गुस्सा, रेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन
Shahjahnpur News: मंडल रेल प्रबंधक को संबोधित ज्ञापन प्रभारी निरीक्षक को सौंपा गया।मीरानपुर कटरा, संवाददाता। रेलवे फ्लाईओवर निर्माण के चलते पिछले छह माह से बंद उखली रोड
Shahjahnpur News: मीरानपुर। रेलवे फ्लाईओवर निर्माण के चलते पिछले छह माह से बंद उखली रोड रेलवे फाटक और कसरक रेलवे फाटक को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण रेलवे स्टेशन फाटक पर एकत्र हुए और रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बाद में मंडल रेल प्रबंधक के नाम संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह को सौंपकर सुरक्षित वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि फ्लाईओवर निर्माण के लिए खुदागंज रोड स्थित कसरक रेलवे फाटक और उखली रोड रेलवे स्टेशन फाटक को एक साथ बंद कर दिया गया है। इससे आसपास के विशाल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। रेलवे प्रशासन ने कोई सुरक्षित और सुविधाजनक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं कराया, जिससे लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को प्रतिदिन 10 से 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। कई बार गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता, जिससे उनकी जान पर भी बन आती है। बरसात के मौसम में जलभराव के कारण वैकल्पिक मार्ग भी जोखिम भरे हो गए हैं。
फ्लाईओवर निर्माण कार्य में सुस्ती से हो रही दिक्कत
ग्रामीणों ने मांग की कि फ्लाईओवर निर्माण पूरा होने तक रेलवे स्टेशन फाटक से पैदल, बाइक और ई-रिक्शा का आवागमन शुरू कराया जाए तथा सुरक्षा के लिए वहां रेलवे कर्मियों की तैनाती की जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा, हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया।
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