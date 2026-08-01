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Shahjahnpur News: हाईवे जाम कर हत्या के विरोध में फूटा गुस्सा, आरोपी के एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में युवक गौतम मौर्य की चाकुओं से हत्या के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों और समर्थकों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया, आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।

हाईवे जाम कर हत्या के विरोध में फूटा गुस्सा, आरोपी के एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग
हाईवे जाम कर हत्या के विरोध में फूटा गुस्सा, आरोपी के एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। कांट के दिलावरपुर मोड़ पर युवक गौतम मौर्य की चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले में शनिवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और परिजनों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, बुलडोजर कार्रवाई और डीएम-एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। सुबह से ही दिलावरपुर और आसपास के गांवों के लोग घटनास्थल के पास एकत्र होने लगे। देखते ही देखते भीड़ ने हाईवे पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे।

ग्रामीणों का आरोप है कि घटना में चार युवक शामिल थे, जबकि पुलिस की गिरफ्त में आया समीर अकेले हत्या करने की बात कह रहा है। लोगों ने फरार तीनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गौतम की हत्या बेहद बेरहमी से की गई है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परिजनों ने प्रशासन पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों के पहुंचने और लोगों से वार्ता की तैयारी की जा रही है। उधर, पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। देर रात हुए कथित हाफ एनकाउंटर की भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। हाईवे जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस यातायात को वैकल्पिक मार्गों से निकालने में जुटी रही। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

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