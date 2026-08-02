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Shahjahnpur News: ई-रिक्शा चालक से मारपीट, गालियां देने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: पुवायां के जेंवा गांव निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उनके बेटे पारुल के साथ 27 जुलाई को चौसेड़ा गांव में ई-रिक्शा को लेकर एक दुकानदार ने विवाद किया। उसने गालियां दीं और तीन आरोपियों ने मिलकर पारुल के साथ मारपीट की। पिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Shahjahnpur News: ई-रिक्शा चालक से मारपीट, गालियां देने का आरोप

Shahjahnpur News: पुवायां। जेंवा गांव निवासी अशोक कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका बेटा पारुल ई-रिक्शा चलाता है। 27 जुलाई को वह चौसेड़ा गांव में लगे मेले में सवारी लेकर पहुंचा था। आरोप है कि सड़क किनारे चाट की दुकान लगाए दुकानदार ने दुकान के सामने ई-रिक्शा खड़ा करने पर गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद रिंकू, राजन और कल्लू निवासी चौसेड़ा ने मिलकर पारुल के साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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