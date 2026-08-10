Shahjahnpur News: युवक ने साथियों पर लगाया रुपये निकालने का आरोप
Shahjahnpur News: पुवायां के खाडेंपुर मडैया गांव में दिलीप के पुत्र अंतरेश ने अपने काम के साथी पर 9 हजार रुपये निकालने का आरोप लगाया। जब उसने आरोप लगाए तो साथियों ने गालीगलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। अंतरेश के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
Shahjahnpur News: पुवायां। एक व्यक्ति ने अपने साथियों पर रुपए निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। गांव खाडेंपुर मडैया निवासी दिलीप के पुत्र अंतरेश बाहर काम करने गया था। वह 5 अगस्त को वापस घर आ रहा था साथ में उसके काम करने गए अन्य साथी भी थे। उसने आरोप लगाया है कि उसके साथियों ने उसकी जेब में रखे 9हजार रूपये निकाल लिए। जब उसने लोगों से कहा तो उक्त लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। उसके पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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