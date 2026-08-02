Shahjahnpur News: ओवरलोड ट्रांसफार्मर फुंकने पर प्रभारी जेई पर कार्रवाई तय

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। कटरा टाउन क्षेत्र में 400 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर फुंकने के मामले में बिजली निगम ने संबंधित जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। एक्सईएन कृष्ण गोपाल ने मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह को पत्र भेजकर जेई के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और क्षति की भरपाई कराने की संस्तुति की है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर पर उसकी निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही नए बिजली कनेक्शन दिए जाएं। आरोप है कि कटरा टाउन के जेई ने क्षमता का आकलन किए बिना लगातार कई नए कनेक्शन जारी कर दिए, जिससे ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड बढ़ गया।

इसके चलते ईदगाह के पास स्थापित 400 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर कुछ ही दिनों बाद फुंक गया। ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने के बाद एक्सईएन ने एसडीओ से जांच कराई। जांच में सामने आया कि ट्रांसफार्मर के आसपास झाड़ियां उगी होने के कारण पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं मिल सका। अधिक लोड और तकनीकी कारणों के चलते ट्रांसफार्मर के साथ उसकी लीड भी जल गई। रिपोर्ट के आधार पर एक्सईएन ने संबंधित जेई को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए एसई को पत्र भेजा है। पत्र में ट्रांसफार्मर से हुई आर्थिक क्षति की वसूली संबंधित अधिकारी के खाते से कराने की भी संस्तुति की गई है। अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी तथा दोष सिद्ध होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।