Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: तिलहर में एक बाइक सवार दंपति दुर्घटना में घायल हो गए। आलोक और उनकी पत्नी पूजा अपने बीमार बेटे के लिए दवा लेने जा रहे थे, तभी उनकी बाइक को पीछे से कार ने टक्कर मार दी। पूजा को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

Shahjahnpur News: कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल

Shahjahnpur News: तिलहर। कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हो गए। महिला को डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घुसवारी गांव निवासी आलोक कुमार का पुत्र राहुल बीमार था। गुरुवार की दोपहर वह अपनी पत्नी पूजा के साथ बाइक द्वारा पुत्र की दवा लेने तिलहर जा रहे थे। हाईवे पर गुरगिया बहादुरपुर गांव के पास करने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे वह लोग घायल हो गए। लोगों ने उन्हें सीएचसी मे भर्ती कराया जहां से आलोक की पत्नी को डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।