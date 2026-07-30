Shahjahnpur News: कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल
Shahjahnpur News: तिलहर में एक बाइक सवार दंपति दुर्घटना में घायल हो गए। आलोक और उनकी पत्नी पूजा अपने बीमार बेटे के लिए दवा लेने जा रहे थे, तभी उनकी बाइक को पीछे से कार ने टक्कर मार दी। पूजा को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
Shahjahnpur News: तिलहर। कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हो गए। महिला को डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घुसवारी गांव निवासी आलोक कुमार का पुत्र राहुल बीमार था। गुरुवार की दोपहर वह अपनी पत्नी पूजा के साथ बाइक द्वारा पुत्र की दवा लेने तिलहर जा रहे थे। हाईवे पर गुरगिया बहादुरपुर गांव के पास करने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे वह लोग घायल हो गए। लोगों ने उन्हें सीएचसी मे भर्ती कराया जहां से आलोक की पत्नी को डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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