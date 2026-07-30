Shahjahnpur News: खौलता पानी गिरने से बच्ची झुलसी
Shahjahnpur News: तिलहर में एक 7 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी के ऊपर खेलते समय खौलता हुआ पानी गिर गया, जिससे वह झुलस गई। परिवार ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। यह घटना संतोषपुर गांव में हुई, जहां बच्ची आंगन में उबलते आलू के भगौने के पास खेल रही थी।
Shahjahnpur News: तिलहर। घर में खेलते समय बच्ची के ऊपर खौलता हुआ पानी गिर गया जिससे वह झुलस गई। परिवार के लोग ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया।संतोषपुर गांव के जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी 7 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी घर के बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान आंगन में भगौने में आलू उबल रहे थे इसी दौरान लक्ष्मी खेलते हुए भगौने के ऊपर गिर गई जिससे गर्म पानी उसके ऊपर और वह झुलस गई।
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