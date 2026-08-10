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Shahjahnpur News: युवक पर पुत्री के अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: तिलहर के एक गांव में एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके 16 वर्षीय बेटी के अश्लील फोटो एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। आरोपी अमित कुमार ने फोन पर अश्लील बातें की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

Shahjahnpur News: युवक पर पुत्री के अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप

Shahjahnpur News: तिलहर। क्षेत्र की एक महिला ने सोशल मीडिया पर उसकी पुत्री के अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप युवक पर लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। रविवार को क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री है। आरोप है कि बरहा मोहब्बतपुर गांव का रहने वाला अमित कुमार उसकी पुत्री को अलग-अलग नंबरों से फोन कर अश्लील बातें करता है और जान से मारने की धमकी देता है। जब उसने अमित के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी तो अमित ने उसकी पुत्री के अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।

कोतवाल प्रिंस शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

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