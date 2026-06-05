स्कूटी का 23 हजार का चालान, डीएल भी हो रहा कैंसिल, आखिर क्यों इतना तगड़ा ऐक्शन

यूपी के शाहजहांपुर के रोडवेज बस अड्डे के पास शराब की दुकान के सामने स्कूटी खड़ी करना और रौब दिखाना भारी पड़ गया है। सीओ ट्रैफिक ने बेहद सख्त कार्रवाई करते हुए 23 हजार रुपये का चालान काटने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने वाहन चालकों को सचेत कर दिया है। यहां दो युवकों को अपनी एक मामूली सी लापरवाही और जिद इतनी भारी पड़ गई कि ट्रैफिक पुलिस ने न सिर्फ उनकी स्कूटी का 23 हजार रुपये का भारी-भरकम चालान काट दिया, बल्कि उनमें से एक युवक का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) हमेशा के लिए रद्द करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अमूमन इतने कड़े एक्शन बड़े हादसों या संगीन जुर्म में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा उठाए गए इस सख्त कदम के पीछे की वजह बेहद हैरान करने वाली है।

क्या है पूरा मामला और कहां हुई गड़बड़ी? यह पूरी घटना शाहजहांपुर के सबसे व्यस्त रहने वाले रोडवेज बस अड्डा क्षेत्र की है। गुरुवार की शाम सुब्रत मिश्रा और हनी सिंह नाम के दो युवक अपनी-अपनी स्कूटी पर सवार होकर आए और उन्होंने बस अड्डे के पास स्थित एक शराब की दुकान के ठीक सामने, बीच सड़क पर ही अपने वाहन आड़े-तिरछे खड़े कर दिए। चूंकि यह मुख्य मार्ग है और यहाँ से लगातार बसों व अन्य वाहनों का आवागमन होता है, इसलिए चंद ही मिनटों में वहाँ दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और भीषण जाम लग गया।

जब समझाने पहुंची पुलिस, तो युवक करने लगे हंगामा सड़क पर लगे जाम को खुलवाने के लिए मौके पर तैनात ट्रैफिक सब-इनस्पेक्टर (TSI) विनय पांडे अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जब युवकों को टोका और तुरंत स्कूटी को साइड में लगाने को कहा तो दोनों युवक अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा पुलिसकर्मियों से ही उलझ गए। इनमें से एक युवक बीच सड़क पर खड़े होकर हंगामा करने लगा और वर्दीधारियों पर रौब झाड़ने लगा। इसी दौरान वहां से गुजर रहे सीओ ट्रैफिक शुभम वर्मा ने जब यह विवाद देखा, तो वे खुद गाड़ी रुकवाकर नीचे उतरे।

सीओ ट्रैफिक से बदतमीजी पड़ी भारी, वीडियो हुआ वायरल सीओ ट्रैफिक शुभम वर्मा ने बेहद संयम दिखाते हुए दोनों युवकों को कानून का हवाला देकर शालीनता से समझाने का प्रयास किया। लेकिन युवक का पारा इस कदर चढ़ा हुआ था कि वह सीधे क्षेत्राधिकारी (सीओ) से ही तीखी बहस करने लगा और अभद्रता पर उतारू हो गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी बेहद शालीनता से बात कर रहे हैं, जबकि युवक लगातार हंगामा करता दिख रहा है।

युवकों की इस घोर अनुशासनहीनता और सरकारी कार्य में बाधा डालने की जिद को देखते हुए पुलिस ने मौके पर ही कुल 23 हजार रुपये का तगड़ा चालान थमा दिया। इसके साथ ही मुख्य आरोपी सुब्रत मिश्रा का ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त करने के लिए एआरटीओ (ARTO) प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी गई है।

सीओ ट्रैफिक ने साफ चेतावनी दी है कि सड़कों पर गुंडागर्दी, अवैध पार्किंग और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह का जीरो-टॉलरेंस एक्शन जारी रहेगा।