Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्कूटी का 23 हजार का चालान, डीएल भी हो रहा कैंसिल, आखिर क्यों इतना तगड़ा ऐक्शन

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूपी के शाहजहांपुर के रोडवेज बस अड्डे के पास शराब की दुकान के सामने स्कूटी खड़ी करना और रौब दिखाना भारी पड़ गया है। सीओ ट्रैफिक ने बेहद सख्त कार्रवाई करते हुए 23 हजार रुपये का चालान काटने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्कूटी का 23 हजार का चालान, डीएल भी हो रहा कैंसिल, आखिर क्यों इतना तगड़ा ऐक्शन

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने वाहन चालकों को सचेत कर दिया है। यहां दो युवकों को अपनी एक मामूली सी लापरवाही और जिद इतनी भारी पड़ गई कि ट्रैफिक पुलिस ने न सिर्फ उनकी स्कूटी का 23 हजार रुपये का भारी-भरकम चालान काट दिया, बल्कि उनमें से एक युवक का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) हमेशा के लिए रद्द करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अमूमन इतने कड़े एक्शन बड़े हादसों या संगीन जुर्म में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा उठाए गए इस सख्त कदम के पीछे की वजह बेहद हैरान करने वाली है।

क्या है पूरा मामला और कहां हुई गड़बड़ी?

यह पूरी घटना शाहजहांपुर के सबसे व्यस्त रहने वाले रोडवेज बस अड्डा क्षेत्र की है। गुरुवार की शाम सुब्रत मिश्रा और हनी सिंह नाम के दो युवक अपनी-अपनी स्कूटी पर सवार होकर आए और उन्होंने बस अड्डे के पास स्थित एक शराब की दुकान के ठीक सामने, बीच सड़क पर ही अपने वाहन आड़े-तिरछे खड़े कर दिए। चूंकि यह मुख्य मार्ग है और यहाँ से लगातार बसों व अन्य वाहनों का आवागमन होता है, इसलिए चंद ही मिनटों में वहाँ दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और भीषण जाम लग गया।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:यूपी को 21 सीएम मिले, लेकिन योगी जैसा कोई नहीं; बुलडोजर बाबा के नाम कई रिकॉर्ड

जब समझाने पहुंची पुलिस, तो युवक करने लगे हंगामा

सड़क पर लगे जाम को खुलवाने के लिए मौके पर तैनात ट्रैफिक सब-इनस्पेक्टर (TSI) विनय पांडे अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जब युवकों को टोका और तुरंत स्कूटी को साइड में लगाने को कहा तो दोनों युवक अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा पुलिसकर्मियों से ही उलझ गए। इनमें से एक युवक बीच सड़क पर खड़े होकर हंगामा करने लगा और वर्दीधारियों पर रौब झाड़ने लगा। इसी दौरान वहां से गुजर रहे सीओ ट्रैफिक शुभम वर्मा ने जब यह विवाद देखा, तो वे खुद गाड़ी रुकवाकर नीचे उतरे।

सीओ ट्रैफिक से बदतमीजी पड़ी भारी, वीडियो हुआ वायरल

सीओ ट्रैफिक शुभम वर्मा ने बेहद संयम दिखाते हुए दोनों युवकों को कानून का हवाला देकर शालीनता से समझाने का प्रयास किया। लेकिन युवक का पारा इस कदर चढ़ा हुआ था कि वह सीधे क्षेत्राधिकारी (सीओ) से ही तीखी बहस करने लगा और अभद्रता पर उतारू हो गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी बेहद शालीनता से बात कर रहे हैं, जबकि युवक लगातार हंगामा करता दिख रहा है।

ये भी पढ़ें:यूपी के बिजली ग्राहकों को नई सुविधा, बिल को लेकर नहीं काटना होगा दफ्तर के चक्कर

युवकों की इस घोर अनुशासनहीनता और सरकारी कार्य में बाधा डालने की जिद को देखते हुए पुलिस ने मौके पर ही कुल 23 हजार रुपये का तगड़ा चालान थमा दिया। इसके साथ ही मुख्य आरोपी सुब्रत मिश्रा का ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त करने के लिए एआरटीओ (ARTO) प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी गई है।

सीओ ट्रैफिक ने साफ चेतावनी दी है कि सड़कों पर गुंडागर्दी, अवैध पार्किंग और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह का जीरो-टॉलरेंस एक्शन जारी रहेगा।

एआरटीओ प्रशासन सर्वेश कुमार सिंह का कहना है कि यातायात पुलिस की ओर से इस बेहद गंभीर मामले की रिपोर्ट हमें मिल चुकी है। सार्वजनिक सड़क को बंधक बनाना और यातायात नियमों का उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध है। संबंधित चालक को विभाग की तरफ से तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसके बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:एनकाउंटर में ढेर कमलेश चौधरी का शव गांव आते ही बवाल, पथराव, कई गाड़ियां तोड़ी

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।