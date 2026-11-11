सड़क हादसे में मां की गोद से 20 फीट हवा में उछल बस की छत पर जा गिरी मासूम, बाल-बाल बची

यूपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में मां की गोद से 20 फीट हवा में उछल मासूम बस की छत पर जा गिरी। नीचे मां-बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, वहीं बस की छत पर घुटनों के बल बैठकर बच्ची रो रही थी। हादसे में बच्ची बाल-बाल बच गई।

शाहजहांपुर संवाददाता। जाको राखे साइयां, मार सके न कोय... बुधवार को यूपी के शाहजहांपुर में सिंधौली के मुड़िया मोड़ पर हुए भीषण सड़क हादसे में यह कहावत चरितार्थ होते दिखी। बुधवार दोपहर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति सड़क पर जा गिरे और मां की गोद से छिटकी डेढ़ साल की मासूम करीब 20 फीट हवा में उछलकर सड़क किनारे खड़ी बस की छत पर जा गिरी। नीचे मां-बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, वहीं बस की छत पर घुटनों के बल बैठकर बच्ची रो रही थी। हादसे का खौफनाक मंजर देख लोगों की सांसें थम गईं, लेकिन जब बच्ची को सुरक्षित नीचे उतारा गया तो उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं थी।

सिंधौली थाना क्षेत्र के नियामतपुर निवासी शैलेंद्र मौर्य (30) बुधवार को अपनी पत्नी लक्ष्मी (28) और करीब डेढ़ साल की बेटी अंशी के साथ बाइक से पीलीभीत जिले के पूरनपुर जा रहे थे। वहां जमुनिया में उनकी ससुराल है। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे मुड़िया मोड़ के पास पुवायां की ओर से तेज रफ्तार से आ रही सफेद रंग की कार से उनकी बाइक में आमने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शैलेंद्र और लक्ष्मी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और लक्ष्मी की गोद में बैठी डेढ़ साल की बच्ची अंशी हवा में करीब 20 फीट उछलकर बगल में खड़ी इलेक्ट्रिक बस की छत पर जा गिरी। बस की छत पर पहुंची मासूम घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद लोग घबरा गए। लोगों ने तुरंत बस चालक को छत पर बच्ची के होने की जानकारी दी। चालक ने बस को वहीं रोक दिया। घटनास्थल के पास ही स्थित यादव मेडिकल स्टोर के संचालक पंकज यादव बस की छत पर चढ़े और रोती हुई बच्ची को गोद में उठाकर नीचे ले आए। हादसे के बीच बच्ची का सुरक्षित बचना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।

तीन जगह से टूटी है बच्ची के पिता की टांग हादसे में गंभीर रूप से घायल लक्ष्मी को उपचार के लिए शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं बच्ची के पिता शैलेंद्र का पास के ही एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि हादसे में शैलेंद्र मौर्य के पैर की हड्डी तीन जगह से टूट गई है। वहीं, बाइक से टक्कर के बाद कार का एयरबैग खुल गया, जिससे कार चालक को अपेक्षाकृत कम चोटें आईं।

छोटी बेटी को लेकर भाई-दूज मनाने जा रहे थे दंपति शैलेंद्र मौर्य की बहन स्वाति ने बताया कि शैलेंद्र और लक्ष्मी की तीन बेटियां हैं। इनमें आरती की उम्र चार साल, तान्या की उम्र तीन साल और सबसे छोटी बेटी अंशी है। लक्ष्मी अपनी सबसे छोटी बेटी को साथ लेकर भाई-दूज मनाने मायके जा रही थी।