शाहजहांपुर में ‘लाट साहब’ जुलूस से पहले तिरपाल से ढकीं गईं मस्जिद-मजार, 200 से ज्यादा मसिस्ट्रेट तैनात

यूपी के शाहजहांपुर जिले में होली पर निकलने वाले 'लाट साहब' के जुलूस में 'जूतामार होली' के मद्देनजर जुलूस मार्ग की मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया है। प्रशासन इस बार पिछले वर्ष की तुलना में डेढ़ गुना अधिक पुलिसबल और 200 से ज्यादा मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों की तैनाती करेगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जुलूस में चार अपर पुलिस अधीक्षक, 13 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 310 दरोगा, 1200 सिपाही और 500 होमगार्ड जवानों के अलावा चार-चार कंपनियां प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) तथा त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) की और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम तैनात की जाएंगी। शहर के आठ किलोमीटर के दायरे में निकलने वाले बड़े और छोटे 'लाट साहब' के जुलूस पर नजर रखने के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले साल हुए कुछ विवाद के मद्देनजर इस बार जुलूस में एक अतिरिक्त जोन बनाया गया है और पिछले एक महीने से सभी थानों-चौकियों पर विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ शांति समिति की बैठकें की जा रही हैं। वहीं, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि जुलूस मार्ग में पड़ने वाली 48 मस्जिदों और मजारों को प्लास्टिक तिरपाल से ढक दिया गया है। साथ ही मार्ग से जुड़ी 148 गलियों को अवरुद्ध कर वहां अवरोधक लगाए जाएंगे ताकि अचानक भीड़ न उमड़े। होलिका दहन स्थलों पर भी 103 मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे।

लाट साहब जुलूस का इतिहास स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. विकास खुराना के अनुसार, यह परंपरा बेहद रोचक है। उन्होंने बताया, 'शाहजहांपुर में रहने वाले नवाब अब्दुल्ला खान अपने परिवार से नाराज होकर फर्रुखाबाद चले गए थे और 1728 में जब लौटे तो संयोग से उस दिन होली थी। तब हिंदू-मुस्लिम समुदाय ने उनके साथ होली खेली और शहर का चक्कर लगाया, तभी से यह परंपरा शुरू हुई।'

होली को जूते-चप्पल मारने की परंपरा प्रोफेसर के मुताबिक साल 1859 में अंग्रेजों ने शाहजहांपुर पर फिर से कब्जा कर लिया और उसके बाद जिला प्रशासन स्वयं नवाब साहब के जुलूस का आयोजन करने लगा। आजादी के बाद कई दशकों तक इसे 'नवाब साहब का जुलूस' कहा जाता रहा, लेकिन 1988 में तत्कालीन जिलाधिकारी कपिल देव ने इसका नाम 'लाट साहब का जुलूस' कर दिया। समय के साथ जुलूस का स्वरूप बदलता गया और लाट साहब को जूते-चप्पलों से मारने की परंपरा शुरू हो गई। प्रचलित परंपरा के अनुसार होली के दिन एक व्यक्ति को लाट साहब बनाया जाता है और उसे भैंसा गाड़ी पर तख्त रखकर बैठाया जाता है।