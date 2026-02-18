शाहजहांपुर में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 300 बीघा पर बसा 74 साल पुराना अवैध कब्जा हटा

शाहजहांपुर प्रशासन ने पिछले 74 वर्षों से वन विभाग की 300 बीघा जमीन पर किसानों द्वारा किए गए कब्जे को हटवा दिया है। इस दौरान जमीन जोतवाकर उस पर खड़ी उनकी फसल को भी नष्ट कर दिया गया। साल 1952 में खुटार थाना क्षेत्र स्थित जंगल की जमीन पर कब्जा शुरू किया गया था।

शाहजहांपुर जिले में प्रशासन ने पिछले 74 वर्षों से वन विभाग की 300 बीघा जमीन पर किसानों द्वारा किए गए कब्जे को हटवा दिया है। इस दौरान जमीन जोतवाकर उस पर खड़ी उनकी फसल को भी नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बुधवार को बताया कि साल 1952 में खुटार थाना क्षेत्र स्थित जंगल की जमीन पर कब्जा शुरू किया गया था। धीरे-धीरे वन विभाग की करीब 300 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया और उसमें खेत बनाकर फसल उगानी शुरू कर दी गयी थी।

एसपी ने बताया कि कई बार वन विभाग ने कब्जे को हटाने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इसके बाद वन अधिकारियों ने पुलिस से इस जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए अनुरोध किया था। इस शिकायत पर पुलिस क्षेत्राधिकारी (पुवायां) प्रवीण मलिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गयी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि इस टीम की देखरेख में जंगल की भूमि पर अवैध कब्जे को मंगलवार को हटाते हुए फसल को जोतवाकर नष्ट कर दिया गया।

राजेश द्विवेदी के मुताबिक इस दौरान प्रशासन को किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। बता दें कि 10 नवंबर को जलालाबाद क्षेत्र के रोली बोली गांव में भी 13 बीघा जमीन पर बने लगभग 30 मकानों को अवैध बताकर पुलिस प्रशासन ने तोड़ दिया था। वहां भी प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा था।

विरोध के बीच कब्जामुक्त कराई गई सरकारी भूमि उधर, मेरठ जिले के सरधना में तहसील टीम ने मंगलवार को एसडीएम के आदेश पर तहसील क्षेत्र की कई सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया। ईकड़ी, खिवाई, भलसोना आदि गांव में कार्रवाई हुई। कई जगह टीम को विरोध भी झेलना पड़ा।

बता दें,कि एसडीएम उदित नारायण सेंगर के पास सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की लगातार शिकायतें आ रही थी। उन्होंने इसको गंभीरता से संज्ञान लिया और राजस्व विभाग की एक टीम गठित कर भूमि से कब्जा हटवाने के लिए भेज दी। मंगलवार को टीम ने गांव ईकड़ी में पदम सिंह आदि के प्रकरण में विवादित भूमि को कुर्क किया। वहीं, कस्बा खिवाई में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाया। इसके अलावा गांव भलसोना में रास्ते पर हुए अवैध कब्जे को भी मुक्त कराया गया।