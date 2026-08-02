शाहजहां बनीं प्रतीक्षा; लव अफेयर के 10 साल बाद पवन संग लिए सात फेरे, सनातन रीति-रिवाज से शादी

जौनपुर की शाहजहां बानो ने करीब 10 साल पुराने प्रेम संबंध के बाद बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में प्रतापगढ़ निवासी पवन यादव से वैदिक रीति से विवाह किया। उन्होंने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाकर अपना नाम प्रतीक्षा यादव रखा। आश्रम में दस्तावेजों की जांच के बाद धर्म परिवर्तन और विवाह हुआ।

जौनपुर की रहने वाली शाहजहां बानो ने करीब दस वर्षों तक चले प्रेम संबंध के बाद अपने प्रेमी पवन यादव से वैदिक रीति-रिवाज से विवाह कर सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। धर्म परिवर्तन के बाद उनका नया नाम प्रतीक्षा यादव रखा गया। यह विवाह बरेली के सुभाषनगर स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में आचार्य केके शंखधार की देखरेख में संपन्न हुआ। जानकारी के अनुसार, जौनपुर के पोस्ट भीलमपुर के गांव नाहरमऊ निवासी समीउल्ला की बेटी शाहजहां बानो और प्रतापगढ़ के भोजेपुर (अवधानपुर) निवासी भारत राम के पुत्र पवन यादव पिछले करीब दस वर्षों से एक-दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों ने साथ पढ़ाई करते हुए बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रेम संबंध के दौरान दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन अलग-अलग धर्म और पारिवारिक विरोध उनके रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गया। शाहजहां बानो के परिजन इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे।

शाहजहां बनीं प्रतीक्षा, पवन से रचाई शादी परिवार की असहमति के बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और बरेली पहुंचकर अगस्त्य मुनि आश्रम में आचार्य केके शंखधार से विवाह कराने का अनुरोध किया। आचार्य ने दोनों के जन्म और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच कर उनकी बालिग होने की पुष्टि की। इसके बाद सनातन परंपरा के अनुसार शुद्धिकरण की प्रक्रिया कराई गई। गंगाजल से आचमन कराने के बाद शाहजहां बानो ने स्वेच्छा से सनातन धर्म स्वीकार किया और उनका नया नाम प्रतीक्षा यादव रखा गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने सात फेरे लेकर विवाह कर लिया।

सनातन रीति-रिवाज से शादी की विवाह के बाद प्रतीक्षा यादव ने कहा कि सनातन धर्म अपनाना उनके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने बताया कि वह बीए पास हैं, जबकि पवन यादव लखनऊ में टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय करते हैं। दोनों अब पति-पत्नी के रूप में नया जीवन शुरू करेंगे। आचार्य केके शंखधार ने बताया कि वर्ष 2024 में भी यह युगल विवाह के उद्देश्य से आश्रम आया था। उस समय शाहजहां बानो ने परिवार की सहमति के लिए अपने भाई को बुलाया था। भाई ने छोटी बहन की शादी का हवाला देते हुए उन्हें ऐसा कदम न उठाने की सलाह दी, जिसके बाद दोनों वापस लौट गए थे।