‘शादी तो तेरी बहन से ही करूंगा’, लड़की के भाई से ऐसा बोलने वाले 15 साल के लड़के का कत्ल

किशोर की हत्या के लिए बकायदा एक फूल प्रूफ प्लान बनाया गया। घर जाते समय बहाने से उसे गाड़ी में बैठाया गया। फिर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्यारोपियों ने शव को कानपुर देहात के शिवली में ले जाकर फेंक दिया और लौट आए। उन्हें लगा था कि उनका प्लान ऐसा है जिसके चलते पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुरSat, 23 Aug 2025 10:01 AM
यूपी के कानपुर में कुलदीप निषाद नाम के 15 साल के एक किशोर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उसके कत्ल को जिस शख्स ने अंजाम दिया उसकी मानें तो वह अपनी बहन के साथ बार-बार हो रही छेड़छाड़ से परेशान था। हत्यारोपी का कहना है कि उसे कई बार समझाया था कि बहन से छेड़छाड़ मत किया करो। इसके बावजूद उससे बात करता था और परेशान करता था। कहता था कि शादी तो तुम्हारी बहन से ही करूंगा। जिसके बाद नोएडा से दोस्तों को बुलाकर हत्या की योजना बनाई।

किशोर की हत्या के लिए बकायदा एक फूल प्रूफ प्लान बनाया गया। हत्यारोपियों ने उसे घर जाते समय बहाने से उसे गाड़ी में बैठाया और गला घोंटकर उसे मार दिया। शव को कानपुर देहात के शिवली में ले जाकर फेंक दिया और लौट आए। हत्यारोपियों को लगा था कि उनका प्लान ऐसा है जिसके चलते पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी लेकिन घटना की कड़ियों को जोड़ते हुए आखिरकार पुलिस उन तक पहुंच गई। शुक्रवार को डीसीपी पश्चिम कार्यालय में मीडिया के सामने आरोपी पवन कुमार ने अपने गुनाह को कुबूल करते हुए यह बात बताई। उसने बताया कि दोस्तों की मदद से हत्या को अंजाम दिया।

सजेती के गुरैयनपुर गांव के प्रदीप निषाद ने बताया वह परिवार संग पनकी के गंगागंज में रहता है। छोटा भाई कुलदीप निषाद (15) हंस विद्या मंदिर गंगागंज में कक्षा आठ का छात्र था। पढ़ाई के साथ-साथ वह पनकी कैंब्रिज चौराहे पर पानी के बताशे का ठेला भी लगाता था। 12 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह ठेला लेकर वापस आ रहा था लेकिन घर नहीं पहुंचा।

दो दिन बाद कुलदीप का शव कानपुर देहात के शिवली में सड़क किनारे पड़ा मिला था। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो कार सवार उसे गाड़ी में खींचते हुए सीसीटीवी में दिखाई दिए। सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की गई तो कार का नंबर सामने आ गया। इसी नंबर के आधार पर मुख्य हत्यारोपी फर्रुखाबाद के पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया।

