शादी सभी को करनी चाहिए, मैरेज पर जया बच्चन के बाद चर्चा में मालिनी अवस्थी का ये बयान

मालिनी अवस्थी ने कहा कि शादी सभी को जरूर करनी चाहिए। यह एक ऐसी मजबूत नींव की तरह है जिसके चलते हम अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने हाल ही में ‘वी द वीमेन’ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान शादी की प्रासंगिकता को लेकर एक बयान दिया था।

Wed, 3 Dec 2025 02:41 PMAjay Singh
शादी पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बाद लोक गायिका मालिनी अवस्थी का बयान चर्चा में है। मालिनी अवस्थी ने कहा है कि शादी सभी को जरूर करनी चाहिए। यह एक ऐसी मजबूत नींव की तरह है जिसके चलते हम अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने हाल ही में ‘वी द वीमेन’ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान शादी की प्रासंगिकता को लेकर एक बयान दिया था। इसमे उन्होंने शादी को ‘आउटडेटेड इंस्टीच्यूशन’ करार दिया था।

जया बच्चन ने हंसते हुए इसे ‘दिल्ली का लड्डू’ बताया था, कहा था ‘खाओ तो मुश्किल, न खाओ तो मुश्किल।’ जया बच्चन के इस बयान के बाद मैरिज को लेकर अब लोक गायिका मालिनी अवस्थी का एक बयान चर्चा में है। उनके बयान को जया बच्चन के बयान का जवाब माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने जया बच्चन का नाम नहीं लिया। मालिनी अवस्थी ने कहा कि शादी जरूर और सभी को करनी चाहिए।

सीएनबीसी टीवी 18 के एक कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी ने इस पर बात की। शादी को ‘आउटडेटेड इंस्टीच्यूशन’ कहे जाने को लेकर उन्होंने कहा शादी एक ऐसी मजबूत नींव की तरह है जिसके चलते हम अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए हैं। विवाह पूरी तरह पारिवारिक मूल्यों के बारे में है, जो परिवार के सदस्यों को पास लाती है और रिश्तों को मजबूत करती है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ शादी ही नहीं किसी भी रिश्ते में बात समझ की होती है। आप अहंकार छोड़ देते हैं तो रिश्ता खुद ब खुद काम करने लगता है। समझ और अहंकार को छोड़ना रिश्ते का बड़ा लक्ष्य होना चाहिए।

मालिनी अवस्थी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच कहा कि मैं तो कहूंगी की सभी को शादी करनी चाहिए। यहां बैठे जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उन्हें भी शादी जरूर करनी चाहिए। जल्द से जल्द बच्चे भी करने चाहिए। खुश रहना चाहिए।

