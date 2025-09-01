shadi mein mulakat, mobail par baten, ab saheliyon ke pyar ka dushman bana parivaar शादी में मुलाकात, मोबाइल पर बातें, अब सहेलियों के प्यार का दुश्मन बना परिवार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शादी में मुलाकात, मोबाइल पर बातें, अब सहेलियों के प्यार का दुश्मन बना परिवार

यूपी के अमरोहा में दो लड़कियां आपस में ही शादी की जिद पर अड़ गई हैं। दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई थी। मोबाइल पर बातें करते-करते एक दूसरे से प्यार करने लगीं तो परिवार वाले दुश्मन बन गए। नतीजा यह हुआ कि हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगनी पड़ी।

Yogesh Yadav अमरोहा, संवाददाताMon, 1 Sep 2025 10:54 PM
अगस्त 2024 में मंडी धनौरा में दो सहेलियों में शुरू हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों परिवारों की मर्जी को दरकिनार कर जीवन भर साथ रहने की जिद पर अड़ी हैं। दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अमरोहा पुलिस को दोनों की सुरक्षा देने का आदेश दिया। यह प्रेम कहानी शहर और सोशल मीडिया में चर्चा का केंद्र बन गई है। वहीं, अब इस बेमेल रिश्ते की सुनवाई स्थानीय एसडीएम कोर्ट चल रही है, जिसमें बीती 28 अगस्त को सुनवाई हुई है। वहीं, स्थानीय स्तर पर सुनवाई शुरू होने के बाद दोनों सहेलियों ने हाइकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है।

दरअसल शहर की रहने वाली एक युवती परिजनों के साथ एक रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए मंडी धनौरा गई थी। वहां उसकी मुलाकात मंडी धनौरा की ही रहने वाली एक युवती से हुई थी। इसके बाद में मोबाइल पर शुरू हुई बातचीत बढ़ने पर इश्क का खुमार इनके दिलोदिमाग पर इस कद्र हावी हो चुका है कि दोनों परिजनों से बागी होकर जिंदगी भर पति-पत्नी की शक्ल में एक साथ रहने की जिद पर अड़ गईं हैं।

चर्चा आम होने के साथ समाज में बदनामी होने पर बीते साल परिजनों ने दोनों के घर से निकलने पर रोक भी लगा दी थी लेकिन बंदिशों को तोड़ आखिर में दोनों ने घर की दहलीज पार कर दी। अब अपने इस बेमेल रिश्ते को मुकाम देने के लिए दोनों सहेलियां हाइकोर्ट की शरण में पहुंच गई हैं। जुलाई में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अमरोहा पुलिस को दोनों को सुरक्षा देने के साथ मजिस्ट्रेट को सुनने का आदेश दिया है। फिलहाल, दोनों सहेलियां शहर के एक मोहल्ले में हीं किराए का मकान लेकर पति-पत्नी की तरह साथ रह रहीं है।

शुरुआत में दिल्ली जाकर रहीं, बमुश्किल राजी कर घर लाए परिजन

अमरोहा। दोनों ने समाजिक रिश्तों की अहमियत को दरकिनार कर दिया। नजदीकियां बढ़ने पर दोनों ने एक-दूसरे के सामने अपने इश्क का इजहार कर डाला। इसके बाद दोनों परिजनों को कुछ बताए बिना दिल्ली चली गईं और वहीं रहने लगीं। जानकारी पर पहुंचे परिजन बमुश्किल दोनों को मनाकर दिल्ली से अमरोहा लौट आए लेकिन कुछ दिन घर रहने के बाद दोनों फिर से घर से निकलकर सीधे थाने पहुंच गईं। बेमेल प्रेम कहानी सुनकर पुलिस कर्मी भी हैरत में रह गए।

मंडी धनौरा की युवती ने अमरोहा की युवती को माना अपना पति

अमरोहा। दोनों युवतियों की कद-काठी बिल्कुल अलग है। मंडी धनौरा की युवती की लंबाई ज्यादा है। उसने अमरोहा की युवती को अपना पति स्वीकार किया है। दिसंबर 2024 में भी मंडी धनौरा की युवती अपना घर छोड़कर अमरोहा में युवती के घर आ गई थी। परिजनों ने वहां थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी लेकिन पुलिस की पड़ताल में तब ये सच सामने आया था। मंडी धनौरा की युवती ने पुलिस को शपथ पत्र भेज दिया था। उसने कहा कि वह बालिग है, अपनी इच्छा से अमरोहा आई है और अपनी सहेली के घर उसके साथ ही रह रही है।

प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर के अनुसार पूरा मामला संज्ञान में है। हाइकोर्ट के आदेश पर शहर के एक मोहल्ले में साथ में रहने वाली दोनों युवतियों की निगरानी कराई जा रही है। दोनों युवतियों में से किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल, इस मामले की सुनवाई स्थानीय एसडीएम कोर्ट में चल रही है। नोटिस जारी होने के बाद दोनों ने हाइकोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया है। मामले में बीती 28 अगस्त को ही सुनवाई हुई है, कोई निर्णय नहीं आया है।

