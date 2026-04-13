शादी कराओ, तभी उतरूंगा… प्रेमिका के लिए 100 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ा आशिक, 2 घंटे तक चला ड्रामा

सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक 100 फुट ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया और प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर हंगामा करने लगा। करीब दो घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद समझाने पर नीचे उतरा।

UP News यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र के पिपरा पठान (मुर्गिहवा) गांव के पास सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक सौ फुट ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया और प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर हंगामा करने लगा। करीब दो घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और परिजनों के समझाने पर युवक नीचे उतरा। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

कठेला समय माता थाना क्षेत्र के इंद्रीग्रांट गांव के टोला बक्शडीह निवासी विशाल चौहान पुत्र रामदास का इटवा क्षेत्र की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक उसी युवती से शादी करना चाहता था लेकिन किन्हीं कारणों से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसी बात से आक्रोशित होकर वह सोमवार को अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूर पिपरा पठान गांव पहुंच गया और वहां मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर के ऊपरी हिस्से पर बैठकर युवक ने साफ तौर पर कहा कि जब तक उसकी शादी संबंधित युवती से नहीं कराई जाएगी, वह नीचे नहीं उतरेगा।

इसकी सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच गई। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम और युवक के परिजन उसे समझाने में जुट गए। मोबाइल फोन के जरिए लगातार उससे बातचीत की गई, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। करीब दो घंटे तक चले प्रयास के बाद आखिरकार युवक माना और नीचे उतर आया। नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने भेज दिया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक इटवा संजय कुमार मिश्र ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और युवक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पांच घंटे तक मोबाइल टॉवर पर चढ़ी रही किशोरी उधर, कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही टैक्सी स्टैंड पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक नाबालिग किशोरी मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। टॉवर पर चढी किशोरी जेल में बंद अपने प्रेमी को पुलिस से छुड़ाने की मांग कर रही थी। विशुनपुरा थानाध्यक्ष की सूझबूझ से पांच घंटे बाद किशोरी को टॉवर से नीचे उतरा गया। इसके बाद पुलिस समेत आम लोगों ने राहत की सांस ली है।