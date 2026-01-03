फिर चर्चा में आया शादाब जकाती, दूसरे की बीवी संग बनाया वीडियो, यूट्यूबर के सपोर्ट में उतरी महिला

संक्षेप: शादाब जकाती के साथ रील बनाने वाली महिला ने वीडियो जारी कर यूट्यूबर के सपोर्ट में उतर आई है। महिला ने पति द्वारा शादाब जकाती पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। उसने उल्टा अपने पति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।

‘दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है’ से फेमस हुए यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर चर्चा में है। इस बार शादाब जकाती दूसरे की बीवी के साथ रील बनाने को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। जिस महिला के साथ शादाब जकाती रील बना रहे थे, उसके पति खुर्शीद ने थाने में जाकर हंगामा कर दिया और गंभीर आरोप लगाए दिए। हालांकि जिस महिला को लेकर हंगामा हुआ वह खुद ही यूट्यूबर शादाब जकाती के सपोर्ट में उतर आई और उसने वीडियो के जरिए शादाब पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। उस महिला ने उल्टे अपने पति पर ही गंभीर आरोप लगा दिए।

खुर्शीद की पत्नी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि वह शादाब जकाती के साथ काम करती है, जिसका उसे पैसा मिलता है। उसने शादाब जकाती पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। महिला ने बताया कि खुर्शीद उसके साथ मारपीट करता है। वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिए शादाब जकाती के साथ काम कर रही है। वह पति की प्रताड़ना से परेशान होकर अलग रहना चाहती है। इसके चलते खुर्शीद झूठे आरोप लगाकर हंगामा कर रहा है। महिला का कहना है कि पति उसे पहले दो बार तलाक दे चुका है लेकिन अब वह उसकी प्रताड़ना से तंग आकर तलाक लेना चाहती है। बताया कि वह पुलिस को शिकायत देगी।

थाने पहुंचकर खुर्शीद ने किया था हंगामा मेरठ के इंचौली निवासी शादाब जकाती के साथ कस्बे की ही एक महिला काम करती है। बुधवार को महिला के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने इंचौली थाने पहुंचकर हंगामा किया था। आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ही उसकी हत्या करने की साजिश रच रही है। वह बिना बताए शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने के लिए घर से चली जाती है। थाने में खुर्शीद ने रोते हुए जकाती पर भी कई आरोप लगाए। गुरुवार को पूरे घटनाक्रम से जुड़े पति और पत्नी के अलग-अलग वीडियो वायरल हुए। इसी मामले में एसएसपी/डीआईजी मेरठ डॉ. विपिन ताडा ने शिकायत पर जांच सीओ सदर देहात को दी है। साथ ही इस मामले में तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। मामले में सीओ कार्यालय में दोनों पक्ष को बयान कराने और साक्ष्य देने के लिए बुला लिया गया है।