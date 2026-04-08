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अयोध्या में शबरी रसोई सील, किराये को लेकर ADA का ऐक्शन; गुजरात की कंपनी करती है संचालन

Apr 08, 2026 02:58 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अयोध्या
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गुजरात की कवच कंपनी शबरी रसोई को रामनगरी अयोध्या धाम में संचालित कर रही है कंपनी सूर्यकुंड, टेढ़ी बाजार रेलवे स्टेशन, कौशलेश कुंज और गुप्ता घाट पर भी फूड कोर्ट का संचालन कर रही है। इसके पहले भी शबरी रसोई को अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस भेजी जा चुकी थी।

अयोध्या में शबरी रसोई सील, किराये को लेकर ADA का ऐक्शन; गुजरात की कंपनी करती है संचालन

UP News: रामनगरी अयोध्या में लंबे समय से चल रही शबरी रसोई को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बकाया किराया जमा नहीं करने पर सील कर दिया है। यह शबरी रसोई गुजरात की एक कंपनी संचालित कर रही हैं। इसे अयोध्या विकास प्राधिकरण से लीज पर लिया गया था। बताया जाता है कि शबरी रसोई पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपया किराए के रूप में बकाया था जिसे ना जमा करने पर प्राधिकरण ने विधिक कार्रवाई की।

गुजरात के अहमदाबाद की कवच कंपनी शबरी रसोई को रामनगरी अयोध्या धाम में संचालित कर रही है कंपनी सूर्यकुंड, टेढ़ी बाजार रेलवे स्टेशन, कौशलेश कुंज और गुप्ता घाट पर भी फूड कोर्ट का संचालन कर रही है। इसके पहले भी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं से मनमानी रकम लेने के मामले में शबरी रसोई को अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस भेजी जा चुकी थी। यह कंपनी इस समय रामनगरी में कुल चार फूड कोर्ट चल रही है लेकिन कंपनी द्वारा प्राधिकरण से निर्धारित किराया करीब डेढ़ करोड़ रुपया अदा नहीं किया जा रहा था।

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इस संबंध में अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता आलोक कुमार सिंह ने बताया कि शबरी रसोई के ऊपर लगभग 6 माह से डेढ़ करोड़ रूपया के करीब किराया बकाया है। कई नोटिस दिए जाने के बाद भी जमा नहीं किया जा रहा था तो प्राधिकरण द्वारा टेढ़ी बाजार वेस्ट में स्थित शबरी रसोई को कल सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि शबरी रसोई चार जगह संचालित हो रही है जिसमें टेढ़ी बाजार के अलावा सूर्यकुंड गुप्तार घाट और कौशलेश कुंज में स्थित है। सभी जगह का थोड़ा-थोड़ा बकाया है। उन्होंने कहा कि शबरी रसोई को 10 साल के लिए लीज पर दिया गया है और 28 लाख 50000 रुपया तिमाही किराया निर्धारित है।

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वही कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति ने बताया कि हम विकास प्राधिकरण के पार्टनर हैं ना कि किराएदार और हमने जो भी मांग थी उसे जमा कर दिया है हमारा चार जगह फूड कोर्ट है जिसमें दो जगह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसलिए इन दो स्थानों पर दिक्कत है बाकी अयोध्या विकास प्राधिकरण से हमारी कंपनी के बीच कोई दिक्कत नहीं है।

Ajay Singh

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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