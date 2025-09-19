इस जिले के 13 बड़े बकायेदारों पर एसजीएसटी की नजर, लटक रही गिरफ्तारी की तलवार
एसजीएसटी ने सालों से बकाया दबाकर बैठने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को 11.90 करोड़ का टैक्स न चुकाने वाले स्क्रैप व्यापारी को जेल भेजने के बाद 13 और बड़े व्यापारियों को निशाने पर ले लिया है। विभाग ने दो टूक कह दिया है कि बकाया टैक्स जमा करो या जेल जाना तय है। जानकारी से सालों से वैट और जीएसटी न देने वालों की लिस्ट तैयार की गई है। इन लोगों ने बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद न तो भुगतान किया और न ही कोई गंभीरता दिखाई।
गिरफ्तारी के बाद व्यापारियों में मचा हड़कंप
कानपुर परिक्षेत्र में पहली बार टैक्स का जमा करने पर कारोबारी की गिरफ्तारी व जेल भेजने से व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मचा है। ऐसे में विभाग का कहना है कि अब बकाया हर हाल में वसूला जाएगा। अगर फिर जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी से भी पीछे नहीं हटेंगे।
जल्द होगा फिर बड़ा एक्शन
एसजीएसटी अधिकारियों के अनुसार, शासन के आदेश पर शुरू किए गए इस अभियान का मकसद राजस्व की रिकवरी है, न कि व्यापारियों को डराना। जो बकाया दबाकर बैठे हैं, उनके लिए अब कोई राहत नहीं बचेगी। कहा जा रहा है कि अगली कार्रवाई जल्द हो सकती है। ऐसे में बाकी बकायेदारों के पास अब भी मौका है।