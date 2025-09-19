SGST eyes on 13 big defaulters Kanpur sword arrest hanging इस जिले के 13 बड़े बकायेदारों पर एसजीएसटी की नजर, लटक रही गिरफ्तारी की तलवार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSGST eyes on 13 big defaulters Kanpur sword arrest hanging

इस जिले के 13 बड़े बकायेदारों पर एसजीएसटी की नजर, लटक रही गिरफ्तारी की तलवार

एसजीएसटी ने सालों से बकाया दबाकर बैठने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को 11.90 करोड़ का टैक्स न चुकाने वाले स्क्रैप व्यापारी को जेल भेजने के बाद 13 और बड़े व्यापारियों को निशाने पर ले लिया है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, कानपुर, प्रमुख संवाददाताFri, 19 Sep 2025 07:33 PM
share Share
Follow Us on
इस जिले के 13 बड़े बकायेदारों पर एसजीएसटी की नजर, लटक रही गिरफ्तारी की तलवार

एसजीएसटी ने सालों से बकाया दबाकर बैठने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को 11.90 करोड़ का टैक्स न चुकाने वाले स्क्रैप व्यापारी को जेल भेजने के बाद 13 और बड़े व्यापारियों को निशाने पर ले लिया है। विभाग ने दो टूक कह दिया है कि बकाया टैक्स जमा करो या जेल जाना तय है। जानकारी से सालों से वैट और जीएसटी न देने वालों की लिस्ट तैयार की गई है। इन लोगों ने बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद न तो भुगतान किया और न ही कोई गंभीरता दिखाई।

गिरफ्तारी के बाद व्यापारियों में मचा हड़कंप

कानपुर परिक्षेत्र में पहली बार टैक्स का जमा करने पर कारोबारी की गिरफ्तारी व जेल भेजने से व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मचा है। ऐसे में विभाग का कहना है कि अब बकाया हर हाल में वसूला जाएगा। अगर फिर जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी से भी पीछे नहीं हटेंगे।

जल्द होगा फिर बड़ा एक्शन

एसजीएसटी अधिकारियों के अनुसार, शासन के आदेश पर शुरू किए गए इस अभियान का मकसद राजस्व की रिकवरी है, न कि व्यापारियों को डराना। जो बकाया दबाकर बैठे हैं, उनके लिए अब कोई राहत नहीं बचेगी। कहा जा रहा है कि अगली कार्रवाई जल्द हो सकती है। ऐसे में बाकी बकायेदारों के पास अब भी मौका है।

Kanpur News Hindustan Special GST
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |