यूपी में भाजपा नेता समेत 3 पर यौन उत्पीड़न का केस, महिला के आत्मदाह की कोशिश के बाद ऐक्शन

संक्षेप: यूपी के सुलतानपुर में भाजपा ने भाजपा नेता समेत 3 पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है।सुलतानपुर में पंजाबी कॉलोनी में रहने वाली महिला के ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को उसकी मां ने तहरीर दी। इस पर ऐक्शन हुआ है।

यूपी के सुलतानपुर में पंजाबी कॉलोनी में रहने वाली महिला के ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को उसकी मां ने तहरीर दी। इसमें भाजपा नगर मंत्री समेत तीन लोगों को नामजद कर उन पर यौन शोषण सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अरोपित भाजपा नेता के भाई की पत्नी को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इससे सत्ता के गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नगर कोतवाली क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी में देहात कोतवाली क्षेत्र की एक महिला अपने बच्चों के साथ किराए का मकान लेकर रहती थी। भाजपा नगर मंत्री सतनाम सिंह के भाई सतप्रीत सिंह का दिल उस महिला पर आ गया। आरोप है कि सत्यप्रीत ने शादी का झांसा देकर महिला को अपने जाल में फंसाया और उसके संग संबंध बनाया। एक दिन जब महिला ने सत्यप्रीत पर शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसकी पिटाई करने के साथ उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इस पर पीड़िता ने सतप्रीत सिंह के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।