यूपी में भाजपा नेता समेत 3 पर यौन उत्पीड़न का केस, महिला के आत्मदाह की कोशिश के बाद ऐक्शन
यूपी के सुलतानपुर में पंजाबी कॉलोनी में रहने वाली महिला के ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को उसकी मां ने तहरीर दी। इसमें भाजपा नगर मंत्री समेत तीन लोगों को नामजद कर उन पर यौन शोषण सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अरोपित भाजपा नेता के भाई की पत्नी को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इससे सत्ता के गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।
नगर कोतवाली क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी में देहात कोतवाली क्षेत्र की एक महिला अपने बच्चों के साथ किराए का मकान लेकर रहती थी। भाजपा नगर मंत्री सतनाम सिंह के भाई सतप्रीत सिंह का दिल उस महिला पर आ गया। आरोप है कि सत्यप्रीत ने शादी का झांसा देकर महिला को अपने जाल में फंसाया और उसके संग संबंध बनाया। एक दिन जब महिला ने सत्यप्रीत पर शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसकी पिटाई करने के साथ उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इस पर पीड़िता ने सतप्रीत सिंह के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोप है कि कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर सत्यप्रीत और उसकी पत्नी अजीत कौर के साथ भाजपा नगर मंत्री सतनाम सिंह ने सुलह न करने पर महिला की अश्लील तस्वीर वायरल करने और महिला के साथ उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उससे रंगदारी मांगने लगे। इस उत्पीड़न से आहत हुई महिला ने मजबूर होकर आत्मदाह करने के लिए अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। जानकारी होने पर महिला की मां नगर कोतवाली पहुंची। यहां वह नगर कोतवाली पुलिस ने भाजपा नगरमंत्री सतनाम सिंह, सतप्रीत सिंह और उनकी पत्नी अजीत कौर को नामजद कर यौन उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराई। नगर कोतवाली निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि महिला के आत्मदाह मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर भाजपा नेता और उसके भाई व भाभी के खिलाफ पर यौन उत्पीड़न समेत गम्भीर धाराओं केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी और उसके भाई की तलाश की जा रही है।