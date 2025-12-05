Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSexual harassment case against 3 people, including BJP leader in UP; action taken after woman attempts self-immolation
यूपी में भाजपा नेता समेत 3 पर यौन उत्पीड़न का केस, महिला के आत्मदाह की कोशिश के बाद ऐक्शन

संक्षेप:

यूपी के सुलतानपुर में भाजपा ने भाजपा नेता समेत 3 पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है।सुलतानपुर में पंजाबी कॉलोनी में रहने वाली महिला के ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को उसकी मां ने तहरीर दी। इस पर ऐक्शन हुआ है।

Dec 05, 2025 11:00 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के सुलतानपुर में पंजाबी कॉलोनी में रहने वाली महिला के ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को उसकी मां ने तहरीर दी। इसमें भाजपा नगर मंत्री समेत तीन लोगों को नामजद कर उन पर यौन शोषण सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अरोपित भाजपा नेता के भाई की पत्नी को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इससे सत्ता के गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।

नगर कोतवाली क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी में देहात कोतवाली क्षेत्र की एक महिला अपने बच्चों के साथ किराए का मकान लेकर रहती थी। भाजपा नगर मंत्री सतनाम सिंह के भाई सतप्रीत सिंह का दिल उस महिला पर आ गया। आरोप है कि सत्यप्रीत ने शादी का झांसा देकर महिला को अपने जाल में फंसाया और उसके संग संबंध बनाया। एक दिन जब महिला ने सत्यप्रीत पर शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसकी पिटाई करने के साथ उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इस पर पीड़िता ने सतप्रीत सिंह के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।

आरोप है कि कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर सत्यप्रीत और उसकी पत्नी अजीत कौर के साथ भाजपा नगर मंत्री सतनाम सिंह ने सुलह न करने पर महिला की अश्लील तस्वीर वायरल करने और महिला के साथ उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उससे रंगदारी मांगने लगे। इस उत्पीड़न से आहत हुई महिला ने मजबूर होकर आत्मदाह करने के लिए अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। जानकारी होने पर महिला की मां नगर कोतवाली पहुंची। यहां वह नगर कोतवाली पुलिस ने भाजपा नगरमंत्री सतनाम सिंह, सतप्रीत सिंह और उनकी पत्नी अजीत कौर को नामजद कर यौन उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराई। नगर कोतवाली निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि महिला के आत्मदाह मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर भाजपा नेता और उसके भाई व भाभी के खिलाफ पर यौन उत्पीड़न समेत गम्भीर धाराओं केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी और उसके भाई की तलाश की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Sultanpur अन्य..
