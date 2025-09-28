3 दिन तक यहां छिपा था यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती, ऐसे धराया बाबा

दिल्ली में 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात आगरा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाबा तीन दिन से आगरा में छिपा बैठा था। ताजगंज इलाके को अपना ठिकाना बना रखा है।

दिल्ली में 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात आगरा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाबा तीन दिन से आगरा में छिपा बैठा था। आगरा पुलिस दबिश से बेखबर रही। चैतन्यानंद को आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से रात करीब 3 बजकर 30 मिनट पर गिरफ्तार किया। पुलिस उसे दिल्‍ली ले गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

बताया जा रहा है कि, आगरा के ताजगंज इलाके को अपना ठिकाना बना रखा था। ताजगंज के एक बजट होटल में शनिवार देर रात दिल्ली पुलिस की टीम ने छापा मारा। आरोपी बाबा कई दिन से आगरा में छिपा बैठा था। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की करोड़ों रुपये कीमत वाली जमीन को ट्रस्ट बनाकर हड़पने और छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी स्वामी चैतन्यानंद उर्फ स्वामी पार्सारथी को पटियाला हाउस कोर्ट से शुक्रवार को करारा झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, इस दौरान पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था।