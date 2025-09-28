Sexual harassment accused Chaitanyananda Saraswati was hiding here for 3 days, this is how the Baba was caught 3 दिन तक यहां छिपा था यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती, ऐसे धराया बाबा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsSexual harassment accused Chaitanyananda Saraswati was hiding here for 3 days, this is how the Baba was caught

दिल्ली में 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात आगरा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाबा तीन दिन से आगरा में छिपा बैठा था। ताजगंज इलाके को अपना ठिकाना बना रखा है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 09:32 AM
दिल्ली में 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात आगरा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाबा तीन दिन से आगरा में छिपा बैठा था। आगरा पुलिस दबिश से बेखबर रही। चैतन्यानंद को आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से रात करीब 3 बजकर 30 मिनट पर गिरफ्तार किया। पुलिस उसे दिल्‍ली ले गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

बताया जा रहा है कि, आगरा के ताजगंज इलाके को अपना ठिकाना बना रखा था। ताजगंज के एक बजट होटल में शनिवार देर रात दिल्ली पुलिस की टीम ने छापा मारा। आरोपी बाबा कई दिन से आगरा में छिपा बैठा था। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की करोड़ों रुपये कीमत वाली जमीन को ट्रस्ट बनाकर हड़पने और छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी स्वामी चैतन्यानंद उर्फ स्वामी पार्सारथी को पटियाला हाउस कोर्ट से शुक्रवार को करारा झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, इस दौरान पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था।

आपको बता दें कि इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च संस्थान में पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने पहली बार 2016 में पुलिस के पास पहुंची थी। छात्रा ने पुलिस को शिकायत की थी कि आरोपी उसे फोन करता था। मिलने के लिए बुलाता था ।आरोपी उसे सारी संबंध बनाने के लिए कहता था ऐसा नहीं करने पर उसका भविष्य खराब करने की धमकी देता था।

