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निकाह-हलाला के नाम पर यौन उत्पीड़न को सही नहीं ठहराया जा सकता, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला और बहु-विवाह के नाम पर एक महिला के यौन उत्पीड़न और शोषण से जुड़े गंभीर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

निकाह-हलाला के नाम पर यौन उत्पीड़न को सही नहीं ठहराया जा सकता, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला और बहु-विवाह के नाम पर एक महिला के यौन उत्पीड़न और शोषण से जुड़े गंभीर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने आरोपियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि मामले में गहन जांच की जरूरत है, इसे शुरुआती स्तर पर रद्द नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि यह मामला समाज के उस हिस्से की तस्वीर पेश करता है जो समानता, गोपनीयता व व्यक्तिगत सम्मान जैसे संवैधानिक मूल्यों और आकांक्षाओं से कोसों दूर है। रिकॉर्ड पर आए तथ्य आत्मा को झकझोर देने वाले हैं। कोर्ट ने पर्सनल लॉ की आड़ लेने वाले आरोपियों को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि ​देश के आपराधिक कानून में व्यक्तिगत कानूनों को ढाल बनाकर किसी अपराध (विशेषकर यौन हिंसा) को सही नहीं ठहराया जा सकता। इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ पर्सनल लॉ का हवाला देकर बनाया गया कोई भी शारीरिक संबंध पॉक्सो एक्ट और कानूनन बलात्कार के दायरे में आता है।

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पूरी घटना सोची-समझी साजिश का हिस्सा

​कोर्ट ने याचियों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि कुछ लोगों की भूमिका सिर्फ निकाह पढ़ने या गवाह बनने तक सीमित थी। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी घटना एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसकी जांच जरूरी है। कोर्ट ने याचिकाओं को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। साथ ही पूर्व में दिए गए सभी अंतरिम आदेशों को रद्द करते हुए पुलिस को मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच करने के निर्देश दिए हैं।

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15 साल की उम्र में पीड़िता का हुआ था निकाह

​अमरोहा जिले के सैदनगली थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता का विवाह तब हुआ था जब वह महज 15 वर्ष की नाबालिग थी। शादी के कुछ समय बाद ही शौहर ने उसे तलाक दे दिया। इसके बाद दोबारा शादी करने के बहाने नाबालिग पीड़िता को धोखे से बुलंदशहर ले जाया गया, जहां उसका जबरन निकाह हलाला कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि हलाला के नाम पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। बाद में उसका दोबारा निकाह हुआ और एक बेटी भी हुई लेकिन उत्पीड़न का सिलसिला यहीं नहीं रुका। शौहर ने उसे फिर तलाक दे दिया। इसके बाद फिर निकाह करने का झांसा देकर शौहर के भाइयों ने डबल हलाला के नाम पर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में महिला को पता चला कि जो तीसरा निकाह कराया गया था, वह भी पूरी तरह फर्जी था।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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