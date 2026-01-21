जिम की आड़ में यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का खेल, चार सेंटर सील, तीन सगे भाई और जीजा गिरफ्तार
यूपी के मिर्जापुर में जिम की आड़ में यौन शोषण और धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में चल रहे चार जिमों को सील किया है। तीन सगे भाइयों और जीजा को गिरफ्तार किया है।
यूपी के मिर्जापुर शहर में जिम की आड़ में युवतियों का यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर के अलग-अलग इलाकों में संचालित उनके चार जिमों को सील कर दिया है। आरोपियों में तीन सगे भाई हैं, जबकि चौथा उनका बहनोई बताया जा रहा है। पुलिस ने दो पीड़ित युवती की तहरीर मंगलवार की रात यह कार्रवाई की है।
एएसपी आपरेशन मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि शहर के केजीएन जिम में युवतियां व्यायाम करने जाती थीं। उनका आरोप है कि जिम संचालक और उसके ट्रेनर उनसे पहले दोस्ती करते। उसके बाद बरगलाकर धर्म परिवर्तन करा देते थे। आरोप है कि युवतियों का वीडियो बनाकर उनसे वसूली और यौन शोषण भी करते थे। पुलिस जिम संचालकों समेत सात पर वसूली, यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी।
आरोप पुख्ता होने पर मंगलवार रात कटरा कोतवाली क्षेत्र के नटवा मिल्लत नगर निवासी मोहम्मद शेख अली आलम, शहर कोतवाली क्षेत्र के गोसाई तालाब निवासी फैजल खान, जहीर खान और शादाब को गिरफ्तार कर लिया गया। जहीर केजीएन-1 जिम का मालिक है। इसके अलावा केजीएन-2, केजीएन-3 और आयरन फायर जिम से भी आरोपी जुड़े हैं। शेख अली, जहीर खान, शादाब सगे भाई हैं। तीनों अलग-अलग केजीएन जिम के मालिक हैं। चौथा फैजल खान इनका बहनोई बताया जा रहा है। शहर के चारों जिमों को सील कर दिया गया है। एएसपी आपरेशन ने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाने का आरोप
मिर्जापुर। तहरीर में पीड़ित युवतियों का आरोप लगाया है कि आरोपी उन पर नमाज पढ़ने के लिए भी दबाव बनाते थे। बताया जा रहा है कि लड़कियों से दोस्ती कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एक सिपाही पर भी अंगुली उठ रही है। वह सिपाही भी जिम में बतौर ट्रेनर काम करता है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस पर कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें