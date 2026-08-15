लॉज में चल रहा था देह का धंधा, ग्राहकों को परोसी जाती थीं लड़कियां; ऑनलाइन होता था लेन-देन

ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेकर उन्हें कमरे में लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थीं। पुलिस टीम जब लॉज के कमरा नंबर 101 में पहुंची तो वहां मौजूद एक व्यक्ति और महिला ने भागने का प्रयास किया। टीम ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के एक लॉज में देह का धंधा चल रहा था। नगर क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित इस लॉज में पुलिस ने छापेमारी कर इस देह व्यापार का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से लॉज संचालक अनवर और एक महिला शालिनी उर्फ जूही को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 12 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोडवेज तिराहे के पास स्थित लॉज में बाहर से महिलाओं को बुलाकर ग्राहकों के सामने परोसा जाता था।

ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेकर उन्हें कमरे में लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थीं। सूचना में लॉज संचालक अनवर के साथ एक महिला के भी इस गतिविधि में शामिल होने की बात बताई गई थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अधिकारियों के निर्देशन में लॉज पर छापा मारा। पुलिस टीम जब लॉज के कमरा नंबर 101 में पहुंची तो वहां मौजूद एक व्यक्ति और महिला ने भागने का प्रयास किया। टीम ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान सिविल लाइन निवासी अनवर पुत्र कमरुद्दीन के रूप में हुई, जबकि महिला की पहचान रायबरेली की रहने वाली 26 वर्षीय शालिनी उर्फ जूही के रूप में हुई।

तलाशी के दौरान पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 7,660 रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा दो एंड्रॉइड मोबाइल फोन, आपत्तिजनक सामग्री, एक बियर की केन और सिगरेट के पैकेट भी मिले। पुलिस के मुताबिक मोबाइल की जांच में ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े साक्ष्य भी सामने आए हैं।

पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि लॉज संचालक ग्राहकों की व्यवस्था करता था और देह व्यापार से होने वाली रकम में उसे भी हिस्सा देता था। पुलिस के अनुसार ग्राहकों से कई बार ऑनलाइन पेमेंट भी लिया जाता था। महिला के मोबाइल में 11 और 12 अगस्त के सात हजार और 5,100 रुपये के यूपीआई लेनदेन से संबंधित स्क्रीनशॉट और रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस इन डिजिटल साक्ष्यों को भी जांच में शामिल कर रही है।