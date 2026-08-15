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लॉज में चल रहा था देह का धंधा, ग्राहकों को परोसी जाती थीं लड़कियां; ऑनलाइन होता था लेन-देन

By Ajay Singh
संवाददाता, बलरामपुर
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ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेकर उन्हें कमरे में लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थीं। पुलिस टीम जब लॉज के कमरा नंबर 101 में पहुंची तो वहां मौजूद एक व्यक्ति और महिला ने भागने का प्रयास किया। टीम ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

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लॉज में चल रहा था देह का धंधा, ग्राहकों को परोसी जाती थीं लड़कियां

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के एक लॉज में देह का धंधा चल रहा था। नगर क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित इस लॉज में पुलिस ने छापेमारी कर इस देह व्यापार का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से लॉज संचालक अनवर और एक महिला शालिनी उर्फ जूही को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 12 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोडवेज तिराहे के पास स्थित लॉज में बाहर से महिलाओं को बुलाकर ग्राहकों के सामने परोसा जाता था।

ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेकर उन्हें कमरे में लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थीं। सूचना में लॉज संचालक अनवर के साथ एक महिला के भी इस गतिविधि में शामिल होने की बात बताई गई थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अधिकारियों के निर्देशन में लॉज पर छापा मारा। पुलिस टीम जब लॉज के कमरा नंबर 101 में पहुंची तो वहां मौजूद एक व्यक्ति और महिला ने भागने का प्रयास किया। टीम ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान सिविल लाइन निवासी अनवर पुत्र कमरुद्दीन के रूप में हुई, जबकि महिला की पहचान रायबरेली की रहने वाली 26 वर्षीय शालिनी उर्फ जूही के रूप में हुई।

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तलाशी के दौरान पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 7,660 रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा दो एंड्रॉइड मोबाइल फोन, आपत्तिजनक सामग्री, एक बियर की केन और सिगरेट के पैकेट भी मिले। पुलिस के मुताबिक मोबाइल की जांच में ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े साक्ष्य भी सामने आए हैं।

पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि लॉज संचालक ग्राहकों की व्यवस्था करता था और देह व्यापार से होने वाली रकम में उसे भी हिस्सा देता था। पुलिस के अनुसार ग्राहकों से कई बार ऑनलाइन पेमेंट भी लिया जाता था। महिला के मोबाइल में 11 और 12 अगस्त के सात हजार और 5,100 रुपये के यूपीआई लेनदेन से संबंधित स्क्रीनशॉट और रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस इन डिजिटल साक्ष्यों को भी जांच में शामिल कर रही है।

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प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि लॉज से बरामद सामान और मोबाइल को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार प्रकरण में सामने आए सभी तथ्यों और इसमें जिन लोगों के भी शामिल होने का शक है उनकी भूमिका की गहनता से जांच की जाएगी। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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