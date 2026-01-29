यूपी में कब्रिस्तान के पास हो रहा था घिनौना काम, चार युवतियों के साथ चार युवक भी गिरफ्तार

संक्षेप: प्रयागराज जिले के कीडगंज इलाके में पुलिस ने एक बार फिर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार युवतियों के साथ चार युवकों को भी गिरफ्तार किया है।

प्रयागराज जिले के कीडगंज इलाके में पुलिस ने एक बार फिर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार युवतियों के साथ चार युवकों को भी गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार गोरा कब्रस्तिान के पास एक गली में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पहले गोपनीय जांच कराई गई, जिसमें सेक्स रैकेट संचालित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस उपायुक्त राजीव यादव के निर्देश पर कीडगंज थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने अचानक एक घर में छापेमारी की।

छापामारी के दौरान वहां मौजूद युवक-युवतियां भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तार की गई सभी युवतियां और युवक प्रयागराज के ही निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यह अवैध गतिविधि पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिस पर स्थानीय लोगों को शक होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। कीडगंज पुलिस इससे पहले भी एक किराये के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा कर चुकी है। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

25 दिन पहले आईएएस अधिकारी के मकान में पकड़ा गया था सेक्स रैकेट प्रयागराज में 25 दिन पहले भी पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था ये सेक्स रैकेट महिला आईएएस अधिकारी के मकान में चल रहा था। मोहल्ले वालों की शिकायत पर पुलिस ने रविवार को मकान में छापेमारी कर सरगना समेत पांच युवकों और चार युवतियों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार अतरसुइया के दरियाबाद निवासी सर्वेश द्विवेदी ने लगभग तीन महीने पहले महिला आईएएस अधिकारी से मकान प्रतिमाह 15 हजार रुपये किराए पर लिया था। उसने परिवार के रहने की बात कही थी, लेकिन मकान में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चलाने लगा।