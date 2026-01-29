यूपी में कब्रिस्तान के पास हो रहा था घिनौना काम, चार युवतियों के साथ चार युवक भी गिरफ्तार

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newssex racket was operating near cemetery Prayagraj four young women and four young men have been arrested
प्रयागराज जिले के कीडगंज इलाके में पुलिस ने एक बार फिर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार युवतियों के साथ चार युवकों को भी गिरफ्तार किया है।

Jan 29, 2026 02:59 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज
प्रयागराज जिले के कीडगंज इलाके में पुलिस ने एक बार फिर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार युवतियों के साथ चार युवकों को भी गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार गोरा कब्रस्तिान के पास एक गली में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पहले गोपनीय जांच कराई गई, जिसमें सेक्स रैकेट संचालित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस उपायुक्त राजीव यादव के निर्देश पर कीडगंज थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने अचानक एक घर में छापेमारी की।

छापामारी के दौरान वहां मौजूद युवक-युवतियां भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तार की गई सभी युवतियां और युवक प्रयागराज के ही निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यह अवैध गतिविधि पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिस पर स्थानीय लोगों को शक होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। कीडगंज पुलिस इससे पहले भी एक किराये के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा कर चुकी है। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:विदेश में था मकान मालिक, किराएदार चलाने लगे सेक्स रैकेट, चार युवतियां गिरफ्तार

25 दिन पहले आईएएस अधिकारी के मकान में पकड़ा गया था सेक्स रैकेट

प्रयागराज में 25 दिन पहले भी पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था ये सेक्स रैकेट महिला आईएएस अधिकारी के मकान में चल रहा था। मोहल्ले वालों की शिकायत पर पुलिस ने रविवार को मकान में छापेमारी कर सरगना समेत पांच युवकों और चार युवतियों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार अतरसुइया के दरियाबाद निवासी सर्वेश द्विवेदी ने लगभग तीन महीने पहले महिला आईएएस अधिकारी से मकान प्रतिमाह 15 हजार रुपये किराए पर लिया था। उसने परिवार के रहने की बात कही थी, लेकिन मकान में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चलाने लगा।

मकान में युवतियों व युवकों के दिनभर आने-जाने पर मोहल्ले वालों ने पुलिस से शिकायत की। एसीपी कर्नलगंज राजीव यादव और कीडगंज थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने पुलिस बल के साथ मकान में छापेमारी की तो मकान के अंदर चार युवतियां और चार युवक आपत्तिजनक स्थिति मिले थे। पुलिस ने चारों युवतियों के अलावा सरगना सर्वेश द्विवेदी, उसके सहयोगी मयंक कुशवाहा और तीन ग्राहक अनुज मिश्रा, अतुल कुमार व सैफुल सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवतियों में दो प्रयागराज, एक वाराणसी और एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Sex Racket UP Police Up Latest News अन्य..
