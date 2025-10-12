Hindustan Hindi News
यूपी के इस शहर में घर के अंदर चल रहा था सेक्स रैकेट, दूसरे जिलों में आई थीं युवतियां, सात गिरफ्तार

नया मुरादाबाद के सेक्टर-7 में लंबे समय से चल रहे सेक्स रैकेट का रविवार को पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस टीम ने मकान पर छापा मारकर मौके से चार युवतियों और तीन युवकों को गिरफ्तार किया।

Dinesh Rathour मुरादाबादSun, 12 Oct 2025 11:05 PM
नया मुरादाबाद के सेक्टर-7 में लंबे समय से चल रहे सेक्स रैकेट का रविवार को पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस टीम ने मकान पर छापा मारकर मौके से चार युवतियों और तीन युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गईं युवतियां दिल्ली, मुजफ्फरनगर, रामपुर और बलिया की रहने वाली हैं, जबकि युवक अमरोहा जिले के बताए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सेक्टर-7 स्थित इस मकान में देह व्यापार होने की शिकायतें और जानकारी लगातार पुलिस को मिल रही थीं। रविवार को सटीक सूचना मिलने पर सीओ हाईवे राजेश कुमार, सीओ सुनीता दहिया और प्रभारी निरीक्षक पाकबड़ा योगेश कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा।

मौके पर पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में चार युवतियां पाई। इनकी उम्र 25 से 32 वर्ष के बीच बताई जा रही है। साथ ही तीन युवक भी पकड़ में आए। पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए लोगों ने अपने नाम अमरोहा जिले के हसनपु निवासी आरिस, अमरोहा के नौगवां सादात निवासी सोनू और थाना डिडौली इलाके के पायंती कलां निवासी जावेद बताया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

मौके से नकदी, मोबाइल और आपत्तिजनक सामग्री बरामद

देह व्यापार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से 31 हजार 380 रुपये, छह मोबाइल फोन और आपत्तिजनक सामग्री, शक्तिवर्धक दवाएं बरामद हुई हैं। पुलिस ने बरामद सामग्री को कब्जे में ले लिया है।

देहरादून की आरती जस्ट डायल के जरिए चला रही थी रैकेट

पुलिस की जांच में सामने आया कि जस्ट डायल के जरिए देह व्यापार का धंधा चल रहा था। प्रभारी निरीक्षक पाकबड़ा योगेश कुमार ने बताया कि अनैतिक कार्य देहरादून की रहने वाली आरती करा रही थी। जस्ट डायल एप के जरिए आरती के संपर्क में यह युवतियां आईं थी। युवतियों को अपने ठिकाने पर बुलाने के बाद आरती के जरिए ही ग्राहक भी आते थे। पकड़े गए आरोपियों ने भी स्वीकारा कि आरती से उन लोगों की काफी पुरानी जान पहचान है।

चार माह पहले किराये पर लिया था मकान, सीज

जिस मकान में अनैतिक कार्य को डंके की चोट पर अंजाम दिया जा रहा था। उसे चार माह पूर्व आरती की ओर से किराये पर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि मकान जसप्रीत उर्फ काकू का है। जांच में पता चला कि मकान का हर माह 20 हजार रुपया किराया दिया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पकड़ी गई एक युवती ने कहा कि आरती इस समय बाहर है। पुलिस के मुताबिक युवती ने कुबूला कि प्रति ग्राहक उसे एक हजार रुपये लेती थी। रविवार को आरती की गैर मौजूदगी में आए लोगों से उसने डेढ़-डेढ़ हजार रुपये लिए। फिलहाल पुलिस ने मकान को सीज कर दिया गया है।