पुलिस चौकी से चंद दूरी पर चल रहा था सेक्स रैकेट, पकड़ाईं युवतियों में दिल्ली-बिहार की भी थीं लड़कियां

यूपी के अयोध्या में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर सेक्स रैकेट चल रहा था। शुक्रवार की देर रात नगर कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर मौके से 11 युवतियों तथा गेस्ट हाउस के संचालक समेत तीन को पकड़ा था। पकड़ी गईं लड़कियों में दिल्ली और बिहार की लड़कियां हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 08:59 AM
यूपी के अयोध्या नगर कोतवाली के फतेहगंज इलाके में पुलिस चौकी से चंद कदम दूरी पर संचालित सेक्स रैकेट के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में रानी सती गेस्ट हाउस के संचालक समेत 14 को नामजद किया गया है। पुलिस ने शनिवार को सभी का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है और चालान किया है। शिकायत पर शुक्रवार की देर रात नगर कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर मौके से 11 युवतियों तथा गेस्ट हाउस के संचालक समेत तीन को पकड़ा था। इसमें दिल्ली और बिहार की भी लड़कियां हैं।

मोहल्ले वालों का कहना है कि फतेहगंज पुलिस चौकी से चंद कदम दूर खीर वाली गली में स्थित रानी सती गेस्ट हाउस में काफी दिनों से सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा था। जिसके लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों समेत अन्य प्रांतों से युवतियों और महिलाओं को यहां बुलाकर सभी को गेस्ट हाउस में ही रखा गया था। रोज रात यहां ग्राहक आते थे। शुक्रवार की रात भी गरम गोश्त का बाजार सजने ही वाला था कि मोहल्ले वालों ने मामले की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी। सूचना के बाद आला अधिकारी हरकत में आए और सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में महिला थाना प्रभारी और कई चौकी प्रभारियों की टीम मौके पर पहुंची और इस गेस्ट हाउस पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस टीम को मौके से प्रदेश के जिलों निवासी समेत बिहार और दिल्ली निवासी की कुल 11 युवतियों को हिरासत में लिया था। पूछताछ और छानबीन के बाद पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक तथा दो अन्य पुरुषों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।

अपर पुलिस अधीक्षक नगर चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए फतेहगंज खीर वाली गली स्थित रानी सती गेस्ट हाउस में देह व्यापार पकड़ा है। गेस्ट हाउस संचालक खीर वाली गली निवासी गणेश अग्रवाल तथा बीकापुर कोतवाली के असगरनपुर सिसौली निवासी पप्पू व नन्दोपुर निवासी मायाराम तथा 11 युवतियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सभी का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवा चालान किया गया है।

दिल्ली और बिहार की भी हैं पकड़ी गई युवतियां

देह व्यापार के आरोप में पकड़ी गई युवतियां और महिलाएं 19 से 34 वर्ष आयु के बीच की हैं। इनमें से कुछ शादीशुदा तो कुछ अविवाहिता हैं। इनमें से एक दिल्ली के जहांगीरगंज, कुछ बिहार के गोपालगंज तथा बाकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर,बलिया और कुशीनगर की निवासी हैं।

