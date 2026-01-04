Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newssex racket was being run in house of a pcs officer young men caught with women in a police raid
PCS अधिकारी के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस के छापे में 4 युवतियों संग पकड़े गए 3 युवक

इस मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा था यह जानकर सब हैरान रह गए। पुलिस को कहीं से इसकी जानकारी मिली थी जिसके बाद ऐक्शन लिया गया। मकान मालकिन परिवार समेत बाहर रहती हैं। यह मकान उन्होंने किराए पर दे रखा है। रविवार दोपहर किसी माध्यम से पुलिस को मकान में अवांक्षित गतिविधियां चलने की जानकारी मिली।

Jan 04, 2026 04:54 pm ISTAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यह मकान किसी पीसीएस अधिकारी का बताया जा रहा है। मकान किराए पर दिया गया था। किराए पर मकान लेने वालों ने इसे देह व्यापार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मकान पर पुलिस के पहुंचते ही अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने वहां से चार युवतियों और तीन युवकों को पकड़ा है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में लोग दंग रह गए। मौके पर काफी भीड़ जुट गई थी।

मामला,प्रयागराज के कीड़गंज क्षेत्र का है। इस मकान में देह व्यापार का धंधा कब से चल रहा था कोई नहीं बता पा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को कहीं से इसकी जानकारी मिली थी जिसके बाद ऐक्शन लिया गया। मकान मालकिन परिवार समेत बाहर रहती हैं। यह मकान उन्होंने किराए पर दे रखा है। रविवार की दोपहर किसी माध्यम से पुलिस को मकान में अवांक्षित गतिविधियां चलने की जानकारी मिली। यह जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस छापेमारी को देख आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।

इस दौरान पुलिस ने चार युवतियों और तीन युवकों को मौके से पकड़ लिया। कमरे से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है। यह सब देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधि के बारे में आसपास वालों को कानोंकान खबर नहीं थी। पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ज्यादा कुछ बताने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि सारी बातें सामने आने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी।

