PCS अधिकारी के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस के छापे में 4 युवतियों संग पकड़े गए 3 युवक

संक्षेप: इस मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा था यह जानकर सब हैरान रह गए। पुलिस को कहीं से इसकी जानकारी मिली थी जिसके बाद ऐक्शन लिया गया। मकान मालकिन परिवार समेत बाहर रहती हैं। यह मकान उन्होंने किराए पर दे रखा है। रविवार दोपहर किसी माध्यम से पुलिस को मकान में अवांक्षित गतिविधियां चलने की जानकारी मिली।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यह मकान किसी पीसीएस अधिकारी का बताया जा रहा है। मकान किराए पर दिया गया था। किराए पर मकान लेने वालों ने इसे देह व्यापार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मकान पर पुलिस के पहुंचते ही अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने वहां से चार युवतियों और तीन युवकों को पकड़ा है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में लोग दंग रह गए। मौके पर काफी भीड़ जुट गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मामला,प्रयागराज के कीड़गंज क्षेत्र का है। इस मकान में देह व्यापार का धंधा कब से चल रहा था कोई नहीं बता पा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को कहीं से इसकी जानकारी मिली थी जिसके बाद ऐक्शन लिया गया। मकान मालकिन परिवार समेत बाहर रहती हैं। यह मकान उन्होंने किराए पर दे रखा है। रविवार की दोपहर किसी माध्यम से पुलिस को मकान में अवांक्षित गतिविधियां चलने की जानकारी मिली। यह जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस छापेमारी को देख आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।

इस दौरान पुलिस ने चार युवतियों और तीन युवकों को मौके से पकड़ लिया। कमरे से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है। यह सब देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधि के बारे में आसपास वालों को कानोंकान खबर नहीं थी। पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।