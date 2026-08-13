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पूरी रात का 25 हजार, हफ्ते के लिए डेढ़ लाख, सेक्स रैकेट में गिरफ्तार लोला ने बना रखे थे कई पैकेज

By Yogesh Yadav
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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उजबेकिस्तान से इंडिया आकर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने वाली लोला ने विदेशी युवतियों के लिए कई पैकेज बना रखे थे। घंटे, पूरी रात और हफ्ते के लिए युवतियों को दिया जाता था। आठ साल से पांच राज्यों में वह रैकेट चला रही थी।

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विदेशी युवतियों से सेक्स रैकेट संचालित करने वाली लोला क्यूमोवा को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया (फाइल फोटो)

हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने में लखनऊ से गिरफ्तार उजबेकिस्तान की लोला क्यूमोवा आठ साल से अवैध रूप से देश में रहकर यूपी समेत दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में गिरोह चला रही थी। मंगलवार को एफआरआरओ के इनपुट पर सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने उसे दबोचा था। पूछताछ में पता चला कि उसने विदेशी युवतियों के लिए कई तरह के पैकेज बनाए थे। घंटे, पूरी रात और हफ्ते के हिसाब से रेट तय थे। कुछ घंटे के छह हजार और रात भर के लिए 20 से 25 हजार का रेट था। हफ्ते भर के लिए साथ भेजने पर एक से डेढ़ लाख रुपये लेती थी।

पूछताछ में पता चला कि सेक्स रैकेट के लिए युवतियों को उजबेकिस्तान से टूरिस्ट या मेडिकल वीजा पर बुलाती थी। उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराकर भारतीय रंग रूप देती। व्हाट्सऐप ग्रुप और दलालों की मदद से अमीरों की मांग पर रिजार्ट, होटल और रेव पार्टी में युवतियों को भेजकर उनसे देह व्यापार कराती थी। लोला की व्हाट्सऐप चैट में कई गिरोह के बारे में जानकारियां मिली हैं। बुधवार को पुलिस ने लोला को जेल भेज दिया।

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2018 में वीजा खत्म होने के बाद भी वापस नहीं गई

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक, लोला भारत में वर्ष 2018 में टूरिस्ट वीजा पर आई थी। तीन महीने बाद उसके वीजा की अवधि खत्म हो गई। इसके बाद वह अवैध रूप से यहां रह रही थी। गिरोह के कुछ लोगों की मदद से उसने भारत का फर्जी आधार कार्ड, पैनकार्ड समेत अन्य दस्तावेज बनवा लिए थे। बैंक में खाते भी खुलवाए थे। लोला के खिलाफ जून 2025 में मुकदमा दर्ज हुआ था।

अश्लील वीडियो और सेक्स रैकेट संचालन के साक्ष्य मिले

लोला के साथ ही सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित मिनर्वा क्लीनिक के संचालक व प्लास्टिक सर्जन डॉ. विवेक गुप्ता के अलावा त्रिजिनराज उर्फ अर्जुन राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद लोला अंडरग्राउंड हो गई। अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली बसंथ कुमार के मुताबिक लोला से पूछताछ में और व्हाट्सऐप चैट में आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो आदि मिले हैं। सेक्स रैकेट संचालन के साक्ष्य मिले हैं।

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फरारी के दौरान वह दिल्ली, लखनऊ के अलावा कई अन्य राज्यों में रही थी। राजाजीपुरम तुलसी विहार और अर्जुनगंज में आर्चिड-बी ओमेक्स में रहकर देह व्यापार का रैकेट चला रही थी। गिरोह से जुड़े कई अन्य सदस्यों और दलालों के बारे में जानकारी मिली है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इसके साथ ही डॉ. विवेक की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

ये सामान बरामद हुए

चार अंगूठी सोने की, एक घड़ी सोने की चेन में, एक चेन, ब्रेसलेट, एक चेन लैकेट के साथ, एक जोड़ी कान की बाली, डेविड कार्ड, दो आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक डीएल और 39740 रुपये बरामद हुए हैं।

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उजबेकिस्तान में भी लोला पर लुकआउट नोटिस

एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव के मुताबिक पड़ताल में पता चला है कि लोला के खिलाफ उजबेकिस्तान में भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। तफ्तीश में पता चला उसने चोरी छिपे लखनऊ में त्रिजिनराज उर्फ अर्जुन राणा के साथ शादी कर ली। अर्जुन खुद को पत्रकार बताता था। इसके बाद अवैध रूप से यहां रहने लगी। वह उजबेकिस्तान और नेपाल के गैंग से संपर्क में थी। वहां से लड़कियों को बुलाकर यहां अवैध रूप से रखती थी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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