स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट; बनारस के बाद इस जिले में पकड़ाया, 4 युवतियों समेत छह गिरफ्तार

संक्षेप: वाराणसी में स्पा सेंटर और किराए के मकान में सेक्स रैकेट पकड़ाने का मामला सुर्खियो में है। कांग्रेस और भाजपा में वार-पलटवार चल रहा है। इस बीच अलीगढ़ में भी स्पा में देह व्यापार का धंधा पुलिस ने पकड़ा है। क्वार्सी थाना क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित स्पा सेंटर से चार युवतियों समेत छह को पकड़ा गया है।

बनारस में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा पकड़े जाने के बाद अलीगढ़ में भी ऐसा ही मामला पकड़ाया है। यहां क्वार्सी थाना क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित एकता नगर में चल रहे स्पा सेंटर में बुधवार शाम को पुलिस ने छापा मारा। यहां कमरों में स्पा जैसी संरचना नहीं थी, बल्कि उसकी आड़ में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने मौके पर चार युवतियों के अलावा मालिक समेत दो पुरुषों को हिरासत में ले लिया। वहीं, कमरों में से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। देररात तक पुलिस पूछताछ में जुटी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रामघाट रोड स्थित जीवीएम मॉल के सामने एकता नगर में गंगा स्पा सेंटर संचालित है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सेंटर में अनैतिक देह व्यापार हो रहा है। इस पर बुधवार देर शाम सीओ तृतीय सर्वम सिंह, एसीएम द्वितीय दिग्विजय सिंह ने क्वार्सी व सिविल लाइन थाना पुलिस बल के साथ छापा मारा। साथ में एएचटीयू थाना प्रभारी भी थीं।

अधिकारियों के अनुसार सेंटर में चार कमरे बने हुए हैं। इनमें स्पा के लिए इस्तेमाल होने वाली टेबल व अन्य कोई सामान नहीं था। बल्कि आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई हैं। मौके से मालिक समेत दो पुरुष व चार महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। प्रथम दृष्टया देह व्यापार से जुड़ा मामला लग रहा है। इस आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

फोन में कई क्लाइंट के नंबर मिले : पुलिस ने आरोपियों के फोन खंगाले तो कई क्लाइंट्स के नंबर मिले हैं। इसके अलावा व्हॉट्सएप पर चैट में भी देह व्यापार संबंधी डील की बातचीत पाई गई हैं। ये लोग एक-एक महीने के लिए लड़कियों को लाते थे।