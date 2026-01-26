Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssex racket operating under guise of a spa and massage center in Aligarh, 14 people, including seven women arrested
स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट, देर रात छापेमारी में सात युवतियों समेत 14 दबोचे गए

स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट, देर रात छापेमारी में सात युवतियों समेत 14 दबोचे गए

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ में स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया है। देर रात छापेमारी में सात युवतियों समेत 14 लोगों को दबोचा है। शहर के समद रोड स्थित मंगलम कॉम्पलेक्स में छापेमारी के बाद सेंटरों से आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।

Jan 26, 2026 06:28 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में शहर के समद रोड स्थित मंगलम कॉम्पलेक्स में रविवार रात को पुलिस ने स्पा-मसाज सेंटरों में छापा मारा। यहां स्पा की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। दोनों सेंटरों से पुलिस ने सात युवतियों, होटल संचालक व स्टाफ समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कुछ ग्राहक भी शामिल हैं। युवतियां दिल्ली, झारखंड, बंगाल व नेपाल की हैं। मौके से आपत्तिजनक साक्ष्य भी मिले हैं। देररात पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, लंबे समय से पुलिस को शहर में स्पा सेंटरों की आड़ में अवैध धंधे की सूचना मिल रही थी। इस पर पुलिस ने मंगलम कॉम्पलेक्स के प्रथम तल पर क्लासिक व द्वितीय तल पर क्लाउड-7 स्पा-मसाज सेंटर में छापा मारा। इस दौरान सीओ तृतीय सर्वम सिंह, एसीएम दिग्विजय सिंह, सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद थे। इस दौरान अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से सात युवतियों को पकड़ लिया। साथ ही क्लाउड-7 के संचालक पार्टनर संजय, रिसेप्शनिस्ट युवक को भी गिरफ्तार किया गया। पांच ग्राहकों को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों सेंटरों से आपत्तिजनक सामान व स्पा के संबंध में सामान भी बरामद हुआ है।

ये भी पढ़ें:पंद्रह दिन में यूपी का माहौल बदलने वाला है, कमर कस लो, सांसद चंद्रशेखर की हुंकार

कमरों में नहीं थी मसाज टेबिल

दोनों सेंटरों पर छोटे कमरे बने हुए थे, जिनमें बेड पड़े थे। मसाज टेबिल व उसके जैसा आकार नहीं था। महिला पुलिस ने युवतियों को हिरासत में लिया। वहीं क्लासिक सेंटर का एक कर्मचारी भाग गया। पुलिस देररात आरोपियों से पूछताछ में जुटी थी।

ग्राहक बनकर पहुंचा था पुलिसकर्मी

पुलिस को लंबे समय से इसकी सूचना मिल रही थी। इस पर अधिकारियों ने पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर वहां भेजा तो सच सामने आ गया। इसके बाद सीओ व एसीएम के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। इससे पहले भी क्वार्सी क्षेत्र में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारकर कार्रवाई की थी।

बंगाल, नेपाल, झारखंड व दिल्ली की हैं युवतियां

पुलिस के अनुसार पकड़ी गईं सात युवतियों में से एक पश्चिम बंगाल, दूसरी नेपाल, दो कानपुर की व तीन दिल्ली की रहने वाली हैं। इन्हें प्रतिमाह वेतन पर दिल्ली से बुलाते थे। यहां रजिस्टर पर कई लोगों के नाम मिले, जो नियमित रूप से यहां आते थे। रिसेप्शन पर इंट्री फीस के बाद अंदर सुविधा का शुल्क लिया जाता है। प्रथम तल पर सेंटर का संचालक मथुरा का अभिषेक है। दूसरे सेंटर का संचालक पार्टनर संजय है। दोनों के साथी फरार हैं। पकड़े गए ग्राहकों में युवा व छात्र भी शामिल हैं।

सीओ थर्ड सर्वम सिंह के अनुसार स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। दो सेंटरों से सात युवतियों व होटल स्टाफ को पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।