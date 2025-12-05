वाराणसी सेक्स रैकेट; शालिनी यादव बोलीं- स्पा हमारा नहीं, 26 साल से किराए पर था फ्लैट

संक्षेप: वाराणसी में स्पा और एक फ्लैट से सेक्स रैकेट पकड़े जाने के बाद फ्लैट मालकिन के रूप में अपना नाम घसीटे जाने से भाजपा नेत्री शालिनी यादव आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि स्पा से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। फ्लैट 26 सालों से किराए पर दिया जा रहा है।

वाराणसी में स्पा और एक फ्लैट से सेक्स रैकेट के खुलासे में अपना नाम घसीटे जाने से भाजपा नेत्री शालिनी यादव बेहद आक्रोशित हैं। शालिनी यादव ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि स्पा से उनका कोई लेना नहीं है। फ्लैट भी किराए पर दिया गया है। 26 साल से लगातार किराए पर दिया जा रहा है। किराएदारी के एग्रिमेंट में भी किसी तरह का अनैतिक काम नहीं करने की बात साफ लिखी है। सोशल मीडिया पर सेक्स रैकेट प्रकरण से उनका नाम बतौर भवन मालकिन जोड़े जाने पर शालिनी ने नाराजगी जताई। इसे दुर्भाग्यपूर्ण और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने ऐसे सोशल मीडिया यूजरों के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात भी कही है। शालिनी यादव कांग्रेस की तरफ से वाराणसी मेयर और सपा की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ सांसदी का चुनाव लड़ चुकी हैं। अब फिलहाल भाजपा में हैं।

वाराणसी की स्पेशल टीम ने मंगलवार की रात स्पा और एक फ्लैट दो स्थानों पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। दोनों स्थानों ने नौ महिलाएं और चार पुरुषों को पकड़ा गया था। फ्लैट शालिनी यादव के पति के नाम पर होने के कारण उनका नाम भी कई मीडिया और सोशल मीडिया पर उछाला गया। इसी को लेकर उन्होंने पति अरुण यादव के साथ प्रेस कांफ्रेंस की।