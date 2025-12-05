Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSex racket in Varanasi: Shalini Yadav says she has nothing to do with the spa, the flat has been on rent for 26 years
वाराणसी सेक्स रैकेट; शालिनी यादव बोलीं- स्पा हमारा नहीं, 26 साल से किराए पर था फ्लैट

वाराणसी सेक्स रैकेट; शालिनी यादव बोलीं- स्पा हमारा नहीं, 26 साल से किराए पर था फ्लैट

संक्षेप:

वाराणसी में स्पा और एक फ्लैट से सेक्स रैकेट पकड़े जाने के बाद फ्लैट मालकिन के रूप में अपना नाम घसीटे जाने से भाजपा नेत्री शालिनी यादव आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि स्पा से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। फ्लैट 26 सालों से किराए पर दिया जा रहा है।

Dec 05, 2025 12:35 pm ISTYogesh Yadav वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

वाराणसी में स्पा और एक फ्लैट से सेक्स रैकेट के खुलासे में अपना नाम घसीटे जाने से भाजपा नेत्री शालिनी यादव बेहद आक्रोशित हैं। शालिनी यादव ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि स्पा से उनका कोई लेना नहीं है। फ्लैट भी किराए पर दिया गया है। 26 साल से लगातार किराए पर दिया जा रहा है। किराएदारी के एग्रिमेंट में भी किसी तरह का अनैतिक काम नहीं करने की बात साफ लिखी है। सोशल मीडिया पर सेक्स रैकेट प्रकरण से उनका नाम बतौर भवन मालकिन जोड़े जाने पर शालिनी ने नाराजगी जताई। इसे दुर्भाग्यपूर्ण और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने ऐसे सोशल मीडिया यूजरों के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात भी कही है। शालिनी यादव कांग्रेस की तरफ से वाराणसी मेयर और सपा की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ सांसदी का चुनाव लड़ चुकी हैं। अब फिलहाल भाजपा में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वाराणसी की स्पेशल टीम ने मंगलवार की रात स्पा और एक फ्लैट दो स्थानों पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। दोनों स्थानों ने नौ महिलाएं और चार पुरुषों को पकड़ा गया था। फ्लैट शालिनी यादव के पति के नाम पर होने के कारण उनका नाम भी कई मीडिया और सोशल मीडिया पर उछाला गया। इसी को लेकर उन्होंने पति अरुण यादव के साथ प्रेस कांफ्रेंस की।

ये भी पढ़ें:वाराणसी में दो और सेक्स रैकेट के अड्डे पकड़ाए, नौ युवतियां और चार युवक गिरफ्तार

अरुण यादव ने बताया कि मेलोडी स्पा सेंटर वाले फ्लैट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वह उस फ्लैट के मालिक नहीं हैं। इसके अलावा शक्ति शिखा बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 112 से पुलिस ने सेक्स रैकेट पकड़ा था। वह 1999 से इस फ्लैट के अकेले मालिक हैं। अरुण यादव ने बताया कि वह महमूरगंज में रहते हैं, ऐसे में यह फ्लैट 26 वर्षों से एग्रीमेंट कराकर किराये पर देते आ रहे हैं। एक अप्रैल 2025 से चंदौली के अश्विनी त्रिपाठी ने इसे किराये पर लिया था। एग्रीमेंट में उसने फ्लैट में कोई भी गैरकानूनी या अवैधानिक कार्य नहीं करने की बात कही थी।