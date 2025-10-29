होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, छापा पड़ते ही दो रशियन खिड़की से कूदकर भागीं, 4 अन्य गिरफ्तार

संक्षेप: वाराणसी में एक बार फिर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। छावनी स्थित जेएचवी मॉल रोड के पीछे स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर चार युवतियां को गिरफ्तार किया है। इस दौरान दो युवतियां कमरे की खिड़की से कूदकर फरार हो गईं। दोनों रशियन बताई जा रही हैं।

वाराणसी में छावनी क्षेत्र स्थित एक होटल में बुधवार को छापा मारकर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। छापेमारी के दौरान दो विदेशी युवतियां दूसरे तल के कमरे की खिड़कियों से पड़ोस के मकान की छत पर कूदकर भाग निकलीं। होटल से चार युवतियों को गिरफ्तार किया गया। होटल मालिक, मैनेजर, ओयो के मैनेजर समेत अन्य को नामजद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि फरार युवतियां रसियन थीं। होटल में विदेशी युवतियों से देहव्यापार कराया जा रहा था।

डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एडीसीपी नीतू कादयान के नेतृत्व में दोपहर बाद करीब 2:30 बजे कैंट पुलिस ने जेएचवी मॉल रोड के पीछे स्थित होटल ‘टाउन हाउस’ पर छापा मारा। होटल ओयो से संचालित था। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां विदेशी और दूसरे शहरों की युवतियों से देह व्यापार कराया जा रहा है। मौके से दिल्ली की एक और कोलकाता की तीन युवतियां पकड़ी गईं। जबकि दो विदेशी युवतियों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। करीब घंटे भर बाद भी कमरा नहीं खुला तो पुलिस के भी हाथ-पांव फूलने लगे। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे में कोई नहीं मिला। युवतियां खिड़की के रास्ते बालकनी से होते हुए पड़ोस में रहने वाले अधिवक्ता के छत पर पहुंचीं। उनके मकान से गली में कूदकर भाग निकलीं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे तो इसकी जानकारी हुई।

होटल के भवन के मालिक सुमित शरीन हैं, जिन्होंने होटल का एग्रीमेंट दसमीत सिंह से किया था। इसके बाद दसमीत ने होटल अमन राय को किराए पर दिया। अमन ने ओयो से एग्रीमेंट कर होटल का नाम बदलकर ‘टाउन हाउस’ कर दिया। बाद में अमन राय ने संचालन की जिम्मेदारी पीयूष जायसवाल को दी। जिसने गाजीपुर निवासी उमेश यादव को मैनेजर बनाया। छापेमारी के दौरान उमेश यादव भाग निकला। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने एसीपी कैंट की तहरीर पर ट्रेवेल डेस्क संचालक शिवम शर्मा समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

युवतियों के वीजा संबंधी जानकारी जुटा रहे पुलिस की आरंभिक छानबीन में पता चला है कि फरार युवतियां रसियन थीं। हालांकि अभी इस बारे में पुष्टि नहीं की गई है। युवतियों के कमरे से मिले साक्ष्यों के आधार पर उनकी पहचान और वीजा संबंधी जानकारी जुटाई जा रही है।

देव दीपावली तक के लिए आई थीं युवतियां पकड़ी गईं चारों युवतियों ने पुलिस को बताया कि वे एजेंट के माध्यम से बुकिंग पर वाराणसी आई थीं। होटल की गाड़ी ने उन्हें रेलवे स्टेशन से रिसीव किया गया था। सभी को देव दीपावली तक वाराणसी में रहना था। 2 नवंबर को कुछ विदेशी युवतियां और आने वाली थीं। जांच में यह सामने आया है कि होटल में देसी और विदेशी ग्राहकों के लिए मांग पर युवतियां बुलाने का नेटवर्क संचालित था। ग्राहक ऑनलाइन बुकिंग करते थे और लगभग 70 प्रतिशत भुगतान एडवांस में किया जाता था।