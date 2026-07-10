सेक्स डिमांड: भाजपा नेत्री बोलीं- जेल की धमकी देकर कराया समझौता, केशव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान
यूपी में महोबा भाजपा जिलाध्यक्ष पर सेक्स की डिमांड का आरोप लगाने वाली भाजपा नेत्री दीपाली तिवारी अब आरपार की लड़ाई के मूड में हैं। दीपाली ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
यूपी में भाजपा जिलाध्यक्ष पर सेक्स की डिमांड करने करने का आरोप लगाने वाली महोबा की महिला नेता दीपाली तिवारी बगावत के मूड में हैं। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने एक बार फिर जिलाध्यक्ष पर निशाना साधते हुए समझौता कराने आई भाजपा संगठन की टीम पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। दीपाली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट एक वीडियो में आरोप लगाया कि संगठन की टीम ने उनके पति को जेल में डालने और बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकी देकर समझौता कराया था। दीपाली ने अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू विधानसभा सीट से उतरने का भी ऐलान करते हुए कहा कि गलती के बाद भी जिलाध्यक्ष को बचाने का काम किया गया। एक महिला के सम्मान को कुचला गया है।
26 अप्रैल को दीपाली तिवारी ने भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा पर संगीन अश्लील आरोप लगाए थे। कहा था कि उपाध्यक्ष का पद देने के लिए जिलाध्यक्ष ने उन्हें हमबिस्तर होने का दबाव बनाया। दीपाली के आरोपों की गूंज प्रदेश संगठन तक पहुंची थी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे ने समझौता कराया था। प्रदेश स्तरीय जांच टीम के हस्तक्षेप पर दीपाली ने समझौता करने का वीडियो जारी किया था।
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाने का आश्वासन
अब वीडियो जारी कर पूरे भाजपा संगठन पर ही आरोपों की बौछार कर दी है। वायरल वीडियो में दीपाली कह रही हैं कि पहले जांच समिति ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के पद का प्रलोभन दिया और जब बात नहीं बनी तो पति को जेल भिजवाने और बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकी दी गई। बच्चों और पति को बचाने के लिए समझौता कर लिया था।
फार्म-7 देकर यादव-मुस्लिम का नाम कटवाने का दबाव
दीपाली ने कहा कि उनकी ड्यूटी झिरियादाई मंदिर के पास स्थित बूथ पर लगाई गई। बाद में कार्यालय से फार्म-7 मिले और कुछ मुस्लिम और यादव समाज के लोगों के नाम कटवाने के लिए कहा गया। बीएलओ ने बताया कि इन सभी के दस्तावेज सही हैं। विरोध करने पर वह पदाधिकारियों की आंख की किरकिरी बन गईं। दीपाली ने संगठन की नीतियों और पदाधिकारियों की करनी पर उंगली उठाते हुए मतदान के अधिकार की रक्षा करने के लिए राजनीतिक दलों से मदद की अपील करते हुए सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह सिराथू की बेटी हैं और उनके दादा मंगला प्रसाद तिवारी सिराथू से तीन बार विधायक रहे हैं। जिन्हें प्यार से लोग जर्मन मास्टर कहते थे। दीपाली के वायरल वीडियो से जिले का सियासी पारा चढ़ गया है। वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।