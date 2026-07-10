सेक्स डिमांड: भाजपा नेत्री बोलीं- जेल की धमकी देकर कराया समझौता, केशव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान

यूपी में महोबा भाजपा जिलाध्यक्ष पर सेक्स की डिमांड का आरोप लगाने वाली भाजपा नेत्री दीपाली तिवारी अब आरपार की लड़ाई के मूड में हैं। दीपाली ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।

यूपी में भाजपा जिलाध्यक्ष पर सेक्स की डिमांड करने करने का आरोप लगाने वाली महोबा की महिला नेता दीपाली तिवारी बगावत के मूड में हैं। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने एक बार फिर जिलाध्यक्ष पर निशाना साधते हुए समझौता कराने आई भाजपा संगठन की टीम पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। दीपाली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट एक वीडियो में आरोप लगाया कि संगठन की टीम ने उनके पति को जेल में डालने और बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकी देकर समझौता कराया था। दीपाली ने अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू विधानसभा सीट से उतरने का भी ऐलान करते हुए कहा कि गलती के बाद भी जिलाध्यक्ष को बचाने का काम किया गया। एक महिला के सम्मान को कुचला गया है।

26 अप्रैल को दीपाली तिवारी ने भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा पर संगीन अश्लील आरोप लगाए थे। कहा था कि उपाध्यक्ष का पद देने के लिए जिलाध्यक्ष ने उन्हें हमबिस्तर होने का दबाव बनाया। दीपाली के आरोपों की गूंज प्रदेश संगठन तक पहुंची थी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे ने समझौता कराया था। प्रदेश स्तरीय जांच टीम के हस्तक्षेप पर दीपाली ने समझौता करने का वीडियो जारी किया था।

क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाने का आश्वासन अब वीडियो जारी कर पूरे भाजपा संगठन पर ही आरोपों की बौछार कर दी है। वायरल वीडियो में दीपाली कह रही हैं कि पहले जांच समिति ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के पद का प्रलोभन दिया और जब बात नहीं बनी तो पति को जेल भिजवाने और बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकी दी गई। बच्चों और पति को बचाने के लिए समझौता कर लिया था।