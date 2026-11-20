हमीरपुर के गिरवर गांव के जंगल में महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह घटनास्थल से 250 मीटर दूर उसका सिर बरामद हुआ। बाल और साड़ी जले मिले। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

राठ (हमीरपुर), संवाददाता: जिले में बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। महिला की नृशंस हत्या कर सिर काट दिया। शुक्रवार सुबह घटनास्थल से 250 मीटर दूर सिर बरामद हुआ। उसके बाल जले हुए थे। पास में ही साड़ी के जले हुए टुकड़े भी पाए गए। ऐसे में दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ कत्ल की एफआईआर दर्ज की है। मझगवां थाना क्षेत्र के गिरवर गांव के जंगल में गुरुवार शाम चरवाहों ने महिला का धड़ देखा तो उनके होश उड़ गए। तत्काल ही पुलिस को सूचना दी गई। शरीर पर सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट था। पुलिस ने आसपास जंगल में सिर की तलाश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली।

शुक्रवार सुबह सिर घटनास्थल से ढाई सौ मीटर दूरी पर मिला। साक्ष्य एकत्र करने में डॉग स्क्वॉयड और फोरेंसिक टीम की मदद भी ली गई। सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह के मुताबिक कटा हुआ सिर बरामद हो गया है। मृतका की शिनाख्त एवं घटना के खुलासे को पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। गांव के चौकीदार सुरेंद्र अनुरागी की तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस शव की शिनाख्त कराने की कोशिश में लगी है। फिलहाल जांच की जा रही है।

औरेया में घर में सो रही महिला की हत्या वहीं औरैया में गुरुवार रात घर के बरामदे में सो रही महिला को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। शुक्रवार सुबह खून से लथपथ शव बरामदे के बाहर बंधी भैंस के पास मिला। गले और हाथ पर गहरे घाव थे। बरामदे से आंगन तक खून बिखरा हुआ था। वारदात की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बिधूना के सलेमपुर बंथरा गांव में हरिशंकर का परिवार रहता है। साथ में पत्नी पुनीता भी रहती थी। पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने बताया कि पुनीता रात में पति और बच्चों के साथ बरामदे में सो रही थीं। बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ घर के कमरे में था। सुबह जागने पर पुनीता का शव देखा तो हड़कंप मच गया।