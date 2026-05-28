भीषण आंधी से यूपी के 139 बिजली सबस्टेशन प्रभावित, 1500 पोल टूटे, कई हाईटेंशन लाइनों के तार क्षतिग्रस्त
तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण प्रदेश के कई जिलों में हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनें, टावर और बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे अनेक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई।
Electricity News: यूपी की बिजली व्यवस्था को 25 और 26 मई की रात आए भीषण आंधी-तूफान ने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण प्रदेश के कई जिलों में हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनें, टावर और बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे अनेक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। हालांकि ऊर्जा विभाग ने वैकल्पिक स्रोतों से बिजली आपूर्ति बनाए रखते हुए अधिकांश इलाकों में कुछ घंटों के भीतर और शेष क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर सप्लाई बहाल करने का दावा किया है।
ऊर्जा विभाग के अनुसार सीतापुर, उन्नाव, देवीपाटन, बदायूं, बरेली, बस्ती, कुशीनगर, वाराणसी और देवरिया सहित कई जिलों में तूफान का गंभीर असर पड़ा। विभाग की ओर से बताया गया है कि 400 केवी बरेली-उन्नाव लाइन सर्किट-1 एवं 220 केवी बदायूं-रोजा लाइन सर्किट-1 एवं 220 केवी बरेली-दोहना लाइन, 220 केवी पारीछा-दुनारा लाइन, 220 केवी साहूपुरी-राजा का तालाब लाइन तथा बस्ती-खलीलाबाद 132 केवी नाथनगर लाइन समेत कई महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन लाइनों के तार टूट गए और टावर क्षतिग्रस्त हो गए। इससे कई क्षेत्रों में व्यापक विद्युत व्यवधान उत्पन्न हुआ। विभाग के मुताबिक वितरण प्रणाली से जुड़े 33 केवी के कुल 139 सबस्टेशन प्रभावित हुए थे, जबकि लगभग 1500 बिजली पोल टूट गए अथवा क्षतिग्रस्त हो गए। विभागीय टीमों ने रातभर फील्ड में रहकर मरम्मत और बहाली का काम किया। बुधवार सुबह तक 133 सबस्टेशनों की विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई थी, जबकि शेष छह सबस्टेशनों में भी जल्द आपूर्ति शुरू करने की बात कही गई है।
ऊर्जा मंत्री बोले दुष्प्रचार पर ध्यान न दें, विभाग जनता के साथ
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पूरे घटनाक्रम की लगातार समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बहाली कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। विभाग के अनुसार बड़े पैमाने पर तकनीकी क्षति के बावजूद वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने का प्रयास किया गया ताकि उपभोक्ताओं को न्यूनतम असुविधा हो। ऊर्जा विभाग ने दावा किया कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कुछ ही घंटों के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई, जबकि अन्य प्रभावित इलाकों में 24 घंटे के भीतर व्यवस्था सामान्य कर ली गई। विभाग ने इसे प्राकृतिक आपदा के बीच त्वरित तकनीकी प्रबंधन और फील्ड कर्मियों की निरंतर मेहनत का परिणाम बताया है। ऊर्जा मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे भ्रामक खबरों और दुष्प्रचार पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सरकार और ऊर्जा विभाग हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े हैं और निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।