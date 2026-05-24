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यूपी में भीषण गर्मी: ट्रांसफॉर्मरों को ठंडा करने के लिए लगे पंखा-कूलर, ट्रिपिंग से बचने को हो रही पानी की बौछार

Dinesh Rathour मेरठ, सलीम अहमद
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गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश भर में बिजली की मांग भी बढ़ गई है। एक तो गर्मी और ऊपर से ट्रांसफॉर्मर पर ज्याद लोड बढ़ जाने के कारण ट्रिपिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर को ठंडा किया जा रहा है।

यूपी में भीषण गर्मी: ट्रांसफॉर्मरों को ठंडा करने के लिए लगे पंखा-कूलर, ट्रिपिंग से बचने को हो रही पानी की बौछार

Meerut News: यूपी में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। गर्मी के चलते इन दिनों बिजली की मांग भी बढ़ गई है। मेरठ की बात करें तो बिजली की मांग यहां तीन गुना तक पहुंच गई। 1300 मेगावाट के स्तर को छूने को तैयार है। ऐसे में बिजली आपूर्ति को बनाए रखने के लिए अफसरों से लेकर कर्मचारी तक जुटे है। भीषण गर्मी एवं बिजली लोड़ बढ़ने से ट्रांसफार्मरों को कूल रखते हुए ट्रांसफार्मरों को फुंकने एवं ट्रिप होने से बचाने को लेकर कोशिशें की जा रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान टीम मेरठ के कुछ बिजलीघरों पर ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाले हालात नजर आए। बिजलीघरों पर ट्रांसफार्मरों को कूल रखने के लिए बारी-बारी से कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

लिसाड़ी गेट बिजलीघर पर सचिन, अखिल, शोएब, शादाब एवं निशांत कर्मचारी आसमान से बरसती आग के बीच ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए मशक्कत में जुटे दिखे। कर्मचारी ट्रांसफार्मर पर पानी की बौछार चलाकर उसका तापमान नियंत्रित करने को लेकर जूझ रहे थे। कर्मचारियों ने बताया कि दिन भर में पांच-सात बार ऐसा करते है। ताकि ट्रांसफार्मर का तापमान बढ़ने से वह ट्रिप न करें अथवा खराब न हो। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे।

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ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए लगाया गया कूलर

ट्रांसफॉर्मर पर एडजॉस्ट से की पानी की बौछार

नौचंदी बिजलीघर का हाल कुछ ऐसा ही रहा। यहां कर्मचारी भूपेंद्र सिंह एवं अन्य कर्मचारी जूझते नजर आए। उन्होंने बताया, ट्रांसफार्मर को कूल रखने के लिए एडजॉस्ट चलाकर एवं पानी की बौछार चलाकर प्रयासरत रहते है। हापुड़ रोड स्थित काजीपुर बिजलीघर पर भी कर्मचारी ट्रांसफार्मर को बंद कर उसे पानी की बौछार चलाकर ठंडा करते है। जाहिदपुर बिजलीघर पर तो कर्मचारियों ने कूलर लगाया हुआ है। दिल्ली रोड रामलीला मैदान में तो ट्रांसफार्मर को कूल रखने के लिए फव्वारे लगाए है। यह तो शहर के कुछ बिजलीघरों की बानगी है, ऐसा शहर से देहात तक कमोवेश सभी बिजलीघरों पर ट्रांसफार्मरों को कूल रखने के लिए किया जा रहा है। पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों में 33केवी बिजलीघरों पर कर्मचारियों को अधिक मशक्कत करनी पड़ रही है।

एमडी ने काजीपुर उपकेंद्र का किया निरीक्षण

एमडी पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता ने रविवार को रात्रि में भीषण गर्मी एवं बिजली की अत्यधिक मांग को देखते हुए यूनिवर्सिटी रोड बिजली घर एवं काजीपुर उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों उपकेंद्रों की समग्र व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। यूनिवर्सिटी रोड उपकेंद्र में ट्विन सोर्स सिस्टम, कंट्रोल पैनल्स, ट्रांसफार्मरों की स्थिति एवं 11 एवं 33केवी वीसीबी की कार्यप्रणाली को परखा गया। काजीपुर उपकेंद्र में वीसीबी सुचारू रूप से कार्यरत मिला। एमडी ने कार्य करते समय सेफ्टी उपकरणों का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज और अन्य सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। तकनीकी बिंदुओं पर तत्काल सुधार के साथ-साथ ट्रांसफार्मर रखरखाव, उपकरणों की नियमित निगरानी को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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