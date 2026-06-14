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गंगा एक्सप्रेसवे पर कुत्ते को बचाने में कई वाहन भिड़े, बाप-बेटी की मौत, 14 घायल

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अमरोहा
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गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के अचानक आए कुत्ते को बचाने में तीन वाहन भिड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में बाप-बेटी की मौत हो गई। जबकी 14 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया।

गंगा एक्सप्रेसवे पर कुत्ते को बचाने में कई वाहन भिड़े, बाप-बेटी की मौत, 14 घायल

यूपी के अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर सैदनगली थाना क्षेत्र के उझारी के नजदीक रविवार तड़के अचानक आए कुत्ते को बचाने में तीन वाहन भिड़ गए। हादसों में पंजाब के रहने वाले पिता-पुत्री की मौत हो गई जबकि, 14 लोग घायल हो गए। चीख पुकार के बीच 7 घायलों को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। बाकी घायल गंतव्य की ओर रवाना हो गए। मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेजे गए हैं।

पंजाब के मोहाली जनपद के गांव ढकौली निवासी लक्ष्मण सिंह परिवार के 9 सदस्यों के संग बरेली के मनोना धाम के दर्शन कर टाटा मैजिक से घर लौट रहे थे। मैजिक में सवार लक्ष्मण के पुत्र राहुल के मुताबिक रविवार तड़के साढ़े तीन बजे उझारी-बुरावली के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंचे कि अचानक कुत्ता आगे आ गया। कुत्ते को बचाने में मैजिक पलट गई।

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शोर-शराबा सुनकर तरारा आदि गांवों के लोग मौके पर पहुंचे और मैजिक को सीधा कर घायलों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। इस दौरान पीछे से आ रहे तेज गति टैंपो ट्रेवलर ने मैजिक में टक्कर मार दी। हादसे में टाटा मैजिक सवार 65 वर्षीय लक्ष्मण सिंह व उनकी 22 वर्षीया पुत्री आशू की मौत हो गई। लक्ष्मण की पत्नी सरिता, बेटा दीपक व राहुल, बेटी दीपिका व उसकी 5 वर्षीया बेटी परी, 4 वर्षीया खुशप्रीत व 3 वर्षीय बेटा नैतिक घायल हो गए।

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घायलों को आनन-फानन में सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी सात घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर, टैंपो ट्रेवलर सवार मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ के रानापुर गांव निवासी 24 यात्रियों में चार महिला घायल हो गईं। उक्त लोग मध्य प्रदेश से हरिद्वार जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बचाव कार्य चल रहा था कि इस दौरान पीछे से आ रही कार के चालक ने सामने भीड़ देखकर अचानक ब्रेक मार दिए, जिससे कार पलट गई। कार सवार बिहार के मोतिहारी के नवादा चौक गांव निवासी मोहम्मद हुसैन व उनकी बेटी निशा घायल हो गए।

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बताया जा रहा है कि शादी समारोह में शिरकत करने के बाद मोहम्मद हुसैन बेटी व अन्य परिजनों के संग दिल्ली के कालकाजी लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दिल्ली से चंदौसी माल लेकर जा रहा रहरा थाना क्षेत्र के गांव गंगवार निवासी कैंटर चालक शादाब बचाव कार्य में लगा था कि इस दौरान अज्ञात वाहन उसे टक्कर मारकर भाग निकला। शादाब गंभीर रूप से घायल हो गया। सैदनगली पुलिस ने मौका मुआयना किया। थानाध्यक्ष संजय प्रताप सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसों में पिता-पुत्री की मौत हुई है जबकि, 14 लोग घायल हुए हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेजे गए हैं। टाटा मैजिक सवार सात घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया था। बाकी घायल गंतव्य की ओर रवाना हो गए। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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