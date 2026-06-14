गंगा एक्सप्रेसवे पर कुत्ते को बचाने में कई वाहन भिड़े, बाप-बेटी की मौत, 14 घायल

गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के अचानक आए कुत्ते को बचाने में तीन वाहन भिड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में बाप-बेटी की मौत हो गई। जबकी 14 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया।

यूपी के अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर सैदनगली थाना क्षेत्र के उझारी के नजदीक रविवार तड़के अचानक आए कुत्ते को बचाने में तीन वाहन भिड़ गए। हादसों में पंजाब के रहने वाले पिता-पुत्री की मौत हो गई जबकि, 14 लोग घायल हो गए। चीख पुकार के बीच 7 घायलों को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। बाकी घायल गंतव्य की ओर रवाना हो गए। मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेजे गए हैं।

पंजाब के मोहाली जनपद के गांव ढकौली निवासी लक्ष्मण सिंह परिवार के 9 सदस्यों के संग बरेली के मनोना धाम के दर्शन कर टाटा मैजिक से घर लौट रहे थे। मैजिक में सवार लक्ष्मण के पुत्र राहुल के मुताबिक रविवार तड़के साढ़े तीन बजे उझारी-बुरावली के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंचे कि अचानक कुत्ता आगे आ गया। कुत्ते को बचाने में मैजिक पलट गई।

शोर-शराबा सुनकर तरारा आदि गांवों के लोग मौके पर पहुंचे और मैजिक को सीधा कर घायलों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। इस दौरान पीछे से आ रहे तेज गति टैंपो ट्रेवलर ने मैजिक में टक्कर मार दी। हादसे में टाटा मैजिक सवार 65 वर्षीय लक्ष्मण सिंह व उनकी 22 वर्षीया पुत्री आशू की मौत हो गई। लक्ष्मण की पत्नी सरिता, बेटा दीपक व राहुल, बेटी दीपिका व उसकी 5 वर्षीया बेटी परी, 4 वर्षीया खुशप्रीत व 3 वर्षीय बेटा नैतिक घायल हो गए।

घायलों को आनन-फानन में सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी सात घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर, टैंपो ट्रेवलर सवार मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ के रानापुर गांव निवासी 24 यात्रियों में चार महिला घायल हो गईं। उक्त लोग मध्य प्रदेश से हरिद्वार जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बचाव कार्य चल रहा था कि इस दौरान पीछे से आ रही कार के चालक ने सामने भीड़ देखकर अचानक ब्रेक मार दिए, जिससे कार पलट गई। कार सवार बिहार के मोतिहारी के नवादा चौक गांव निवासी मोहम्मद हुसैन व उनकी बेटी निशा घायल हो गए।