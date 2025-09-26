गोरखपुर होकर दिल्ली-मुंबई-कोलकाता को जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, ब्लॉक लेकर हो रहा ये काम

इतनी संख्या में ट्रेनों के रद होने से जहां गोरखपुर जंक्शन के अधिकतर प्लेटफार्मों पर सन्नाटा पसरा रहा वहीं, दिल्ली के लिए चलने वाली एक मात्र सप्तक्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों का रेला उमड़ पड़ा। ब्लॉक के चलते मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची।

गोरखपुर-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और नकहा-गोरखपुर दोहरीकरण के चलते ब्लॉक के चौथे दिन 14 घंटे तक रेल संचलन ठप रहा। इस दौरान 110 ट्रेनें प्रभावित रहीं। सभी प्रमुख ट्रेनों के निरस्त हो जाने से बुधवार की तरह गुरुवार को जंक्शन पर पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। 14 घंटे तक चले ब्लॉक में दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और साउथ की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनें निरस्त रहीं। यात्रियों को यह दिक्क्त शुक्रवार को भी झेलनी पड़ रही है। गोरखपुर-लखनऊ मेन रूट पर 26 सितंबर तक 109 ट्रेनों का संचलन प्रभावित है।

इतनी संख्या में ट्रेनों के रद होने से जहां अधिकतर प्लेटफार्मों पर सन्नाटा पसरा रहा वहीं, दिल्ली के लिए चलने वाली एक मात्र सप्तक्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों का रेला उमड़ पड़ा। ब्लॉक के चलते मुजफ्फरपुर से गोरखपुर होते हुए दिल्ली जाने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से शाम 7.30 बजे गोरखपुर जंक्शन पहुंची। वर्तमान में नकहा-गोरखपुर के बीच डबल लाइन पर भी नॉन इंटरलॉक काम कराया जा रहा है। 26 सितंबर को मुख्य संरक्षा आयुक्त इन कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद दोनों रूटों पर ट्रेनें सरपट दौडेंगी। तीसरी लाइन पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलने लगेंगी।

दो अक्तूबर को निरस्त रहेगी भागलपुर-जम्मूतवी परिचालनिक कारणों से 02 अक्तूबर को चलने वाली 15097 भागलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस अम्बाला कैंट स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट होगी। यह ट्रेन अम्बाला कैंट से जम्मूतवी के बीच निरस्त रहेगी। ये जानकारी सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी है।

भीड़ नियंत्रण को दो रेक रिजर्व छह होल्डिंग एरिया बनाएंगे आगामी त्योहारों में भीड़ को देखते हुए एनईआर के गोरखपुर, लखनऊ, बनारस और छपरा स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यह व्यवस्था 15 अक्तूबर से पांच नवंबर तक रहेगी। चारों स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया तो बनेंगे ही साथ दो रेक रिजर्व रखे जाएंगे ताकि आपात स्थित में तुरंत नई ट्रेन चलाई जा सके। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और चारों स्टेशनों पर अतिरिक्त फोर्स भी तैयार की जाएगी। महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर भीड़ नियंत्रण योजना की समीक्षा की और सुधार के जरूरी निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा भीड़ गोरखपुर जंक्शन पर होगी। ऐसे में गोरखपुर में सबसे ज्यादा छह होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी और महाकुंभ की तर्ज पर वार रूम से अधिकारी निगरानी करेंगे।

संचलन हो जाएगा आसान डोमिनगढ़ से कुसम्ही तक तीसरी लाइन खुल जाने से मालगाड़ियां बिना गोरखपुर रुके डोमिनगढ़ और कुसम्ही की तरफ निकल जाएंगी। इससे गोरखपुर में ट्रेनों का बोझ कुछ हद तक कम हो जाएगा।