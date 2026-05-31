बीएड परीक्षा देने से पहले कांड; कई छात्र एक साथ नाले में गिरे, जर्जर स्लैब के टूटने से हादसा

कानपुर के मकराबर्टगंज में बीएड परीक्षा देने आए अभ्यर्थी और उनके परिजन जर्जर स्लैब टूटने से नाले में गिर गए। हादसे में कई लोग मामूली रूप से घायल हुए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी को बाहर निकाला। घटना के बाद नगर निगम ने मौके पर बैरिकेडिंग कराई।

कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र स्थित मकराबर्टगंज नगर निगम मार्केट में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया, जब नाले पर रखी जर्जर स्लैब अचानक टूट गई। हादसे के समय बीएड प्रवेश परीक्षा देने आए कुछ अभ्यर्थी और उनके परिजन वहां मौजूद थे। स्लैब टूटते ही कई लोग सीधे नाले में जा गिरे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एच.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा में शामिल होने से पहले कुछ अभ्यर्थी अपने जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के लिए नगर निगम मार्केट स्थित दुकानों पर पहुंचे थे। इसी दौरान दुकान के सामने नाले पर रखी पुरानी और जर्जर स्लैब पर एक साथ कई लोग खड़े हो गए।

स्लैब टूटने से नाले में गिरे बीएड अभ्यर्थी अधिक भार पड़ने से स्लैब अचानक टूट गई और उस पर खड़े अभ्यर्थी व उनके परिजन नाले में गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों और दुकानदारों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए सभी को नाले से बाहर निकाला। घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। एक अभिभावक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद परीक्षा केंद्र के लिए रवाना कर दिया गया ताकि उनकी परीक्षा प्रभावित न हो।