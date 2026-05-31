Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीएड परीक्षा देने से पहले कांड; कई छात्र एक साथ नाले में गिरे, जर्जर स्लैब के टूटने से हादसा

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
share

कानपुर के मकराबर्टगंज में बीएड परीक्षा देने आए अभ्यर्थी और उनके परिजन जर्जर स्लैब टूटने से नाले में गिर गए। हादसे में कई लोग मामूली रूप से घायल हुए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी को बाहर निकाला। घटना के बाद नगर निगम ने मौके पर बैरिकेडिंग कराई।

बीएड परीक्षा देने से पहले कांड; कई छात्र एक साथ नाले में गिरे, जर्जर स्लैब के टूटने से हादसा

कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र स्थित मकराबर्टगंज नगर निगम मार्केट में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया, जब नाले पर रखी जर्जर स्लैब अचानक टूट गई। हादसे के समय बीएड प्रवेश परीक्षा देने आए कुछ अभ्यर्थी और उनके परिजन वहां मौजूद थे। स्लैब टूटते ही कई लोग सीधे नाले में जा गिरे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एच.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा में शामिल होने से पहले कुछ अभ्यर्थी अपने जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के लिए नगर निगम मार्केट स्थित दुकानों पर पहुंचे थे। इसी दौरान दुकान के सामने नाले पर रखी पुरानी और जर्जर स्लैब पर एक साथ कई लोग खड़े हो गए।

स्लैब टूटने से नाले में गिरे बीएड अभ्यर्थी

अधिक भार पड़ने से स्लैब अचानक टूट गई और उस पर खड़े अभ्यर्थी व उनके परिजन नाले में गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों और दुकानदारों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए सभी को नाले से बाहर निकाला। घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। एक अभिभावक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद परीक्षा केंद्र के लिए रवाना कर दिया गया ताकि उनकी परीक्षा प्रभावित न हो।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:चारबाग स्टेशन पर शेड गिरने के मामले में सख्त ऐक्शन, कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना
ये भी पढ़ें:लखनऊ में बड़ा हादसा टला, चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने से ठीक पहले शेड गिरा

जर्जर हालत में था स्लैब, टूटने से हादसा

सूचना मिलने पर ग्वालटोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। ग्वालटोली इंस्पेक्टर मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी लोग सुरक्षित हैं और मामले की जानकारी संबंधित विभाग को दे दी गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नगर निगम के प्रति नाराजगी देखने को मिली। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से स्लैब जर्जर हालत में थी, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। हादसे के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में बैरिकेडिंग शुरू कर दी। स्थानीय नागरिकों ने जर्जर स्लैब को तत्काल बदलने और अन्य स्थानों की भी जांच कराने की मांग की है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।