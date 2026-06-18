Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सभी डीएम और एसपी को कई कड़े निर्देश, यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल की समीक्षा बैठक

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

 यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी कमिश्नर, डीएम और पुलिस अधीक्षकों को कई कड़े निर्देश  दिए हैं।

सभी डीएम और एसपी को कई कड़े निर्देश, यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल की समीक्षा बैठक

उत्तर प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ नीट तैयारी को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी डीएम और एसपी को कई कड़े निर्देश दिए। एसपी गोयल ने कहा कि 59 जनपदों में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी नीट में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा आयोजन में सतर्कता और संवेदनशीलता बनाए रखें। एनटीए की गाइडलाइन के मुताबिक तय समय पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा कराया जाए।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने परीक्षा केंद्रों पर महिला एवं पुरुष पुलिस कर्मियों की तैनाती, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, प्रमुख चौराहों एवं परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुरक्षा और आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। ई-केवाईसी में डाटा करेक्शन पोर्टल विकिसत करने तथा आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मदद से छूटे लाभार्थियों के कार्ड बनवाने के आदेश दिए। सीएमओ तथा सीडीओ नियमित समीक्षा करें।

सरदार बल्लभभाई पटेल औद्योगकि क्षेत्र के लिए 9 जोन

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरदार बल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में स्किल डेवलेपमेंट सेंटर, एमएसएमई औद्योगिक प्लांट, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिगं सेंटर, रोजगार भवन, जिला उद्योग केंद्र, हेल्थ सेंटर, फायर स्टेशन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रदेश को 9 क्षेत्रीय जोन में विभाजित किया गया है। जोन एक में नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, दो में बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, सहारनपुर मंडल, तीन में मुरादाबाद, बरेली, चार में आगरा व अलीगढ़, जोन 5 में लखनऊ, अयोध्या, 6 में कानपुर, प्रयागराज, जोन 7 में वाराणसी, विंध्याचल और आजमगढ़, 8 में झांसी, चित्रकूट, 09 में गोरखपुर, बस्ती तथा देवीपाटन मंडल शामिल किए गए हैं। सभी डीएम 50 से 100 एकड़ भूमि चिह्ननित कर एमएसएमई विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

्र

ये भी पढ़ें:जनगणना में लापरवाही पर सख्त ऐक्शन लें, यूपी मुख्य सचिव ने DM को दिए ये निर्देश
ये भी पढ़ें:UP में प्रमोशन के लिए ऑनलाइन होगी डीपीसी, मुख्य सचिव का सभी विभागों को निर्देश

जिला स्तरीय अधिकारी नियमित सुनें शिकायतें

जनशिकायतों का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ किया जाए। जनपद स्तरीय अधिकारी तय समय पर जनसुनवाई करें तथा शिकायतों को अनिवार्य रूप से आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराया जाए। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ अधिकारी जनसुनवाई में नियमित बैठें। सभी डीएम प्रतिदिन कम से कम 10 शिकायतों का फीडबैक, असंतोषजनक पाए जाने पर विशेष समीक्षा करेंगे। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें।

ये भी पढ़ें:लखनऊ-कानपुर के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर की तैयारी, रिंग रोड भी बनेगी, योगी का ऐलान
ये भी पढ़ें:‘खर-दूषण की तरह थे CONG-SP के माफिया राज’, बरसे योगी, 570 करोड़ की सौगातें भी

एआई की मदद से होगी शिकायतों की निगरानी

मुख्य सचिव ने बताया कि शासन एवं जिला स्तर पर जनशिकायतों की प्रभावी मॉनिटरिंग और निस्तारण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही आईजीआरएस पोर्टल से एकीकृत किया जाएगा। यह प्रणाली शिकायतों का सार प्रस्तुत करने तथा समाधान के विकल्प सुझाने में सहायक होगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up Government News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।