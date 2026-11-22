यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से सपा से मांगी गई 181 सीटों वाली सूची पर खूब चर्चा हुई है। अब कल सीटों पर बातचीत के लिए होने वाली सपा-कांग्रेस की बैठक से पहले नई सूची तैयार हो गई है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों पर समझौते पर दिल्ली में बातचीत का पहला दौर शुरू होगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर दोनों पार्टियों की समन्वय समिति के सदस्य जुटेंगे और चर्चा करेंगे। सूत्र बताते हैं कि सोमवार को उन 181 विधानसभा सीटों के मसले पर बातचीत नहीं होगी, जिसकी सूची कांग्रेस ने सपा को भेजी थी। बताया जा रहा है कि उस सूची में कई विधानसभा सीटों को छांटकर एक नई सूची बनाई गई है, जिसपर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सहमति ली जा चुकी है। बातचीत उसी सूची के आधार पर शुरू होगी।

सपा-कांग्रेस में पहले 17 नवंबर को पहले दौर की बातचीत होनी थी। हालांकि, समन्वय समिति न बन पाने की वजह से वह बैठक टालनी पड़ी थी। अब सोमवार को बातचीत शुरू होगी। इसके पहले रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस मसले पर तैयारी बैठक हुई।

सूत्र यह भी बताते हैं कि सपा ने तकरीबन 40-50 विधानसभा सीटों का आकलन किया है, जो को कांग्रेस को दी जा सकती है। माना जा रहा है कि सोमवार के बाद मंगलवार को भी दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। इसके बाद दोनों तरफ के प्रतिनिधि अपने-अपने शीर्ष नेतृत्व को जानकारी देंगे, जिसके बाद अगले दौर की बातचीत की दिशा तय होगी।

कांग्रेस की तरफ से यूपी के कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रमोद तिवारी के बैठक में शामिल होने पर अभी स्थिति साफ नहीं है।

सपा की चार सदस्यीय कमेटी करेगी सीट बंटवारे पर चर्चा इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की दिशा में अखिलेश यादव ने सार्थक कदम बढ़ाते हुए रविवार को चार सदस्यीय कमेटी बनाई है। राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव को इसका प्रमुख बनाया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, घोसी के सांसद राजीव राय और कैराना सांसद इकरा हसन हैं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर मौके पर यह कहते आए हैं कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा की ओर से कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता लगातार तरह-तरह के बयान जारी कर रहे हैं।