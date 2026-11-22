कांग्रेस की 181 वाली सूची से कई सीटें बाहर, प्रियंका गांधी की सहमति से नई लिस्ट तैयार
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से सपा से मांगी गई 181 सीटों वाली सूची पर खूब चर्चा हुई है। अब कल सीटों पर बातचीत के लिए होने वाली सपा-कांग्रेस की बैठक से पहले नई सूची तैयार हो गई है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों पर समझौते पर दिल्ली में बातचीत का पहला दौर शुरू होगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर दोनों पार्टियों की समन्वय समिति के सदस्य जुटेंगे और चर्चा करेंगे। सूत्र बताते हैं कि सोमवार को उन 181 विधानसभा सीटों के मसले पर बातचीत नहीं होगी, जिसकी सूची कांग्रेस ने सपा को भेजी थी। बताया जा रहा है कि उस सूची में कई विधानसभा सीटों को छांटकर एक नई सूची बनाई गई है, जिसपर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सहमति ली जा चुकी है। बातचीत उसी सूची के आधार पर शुरू होगी।
सपा-कांग्रेस में पहले 17 नवंबर को पहले दौर की बातचीत होनी थी। हालांकि, समन्वय समिति न बन पाने की वजह से वह बैठक टालनी पड़ी थी। अब सोमवार को बातचीत शुरू होगी। इसके पहले रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस मसले पर तैयारी बैठक हुई।
सूत्र यह भी बताते हैं कि सपा ने तकरीबन 40-50 विधानसभा सीटों का आकलन किया है, जो को कांग्रेस को दी जा सकती है। माना जा रहा है कि सोमवार के बाद मंगलवार को भी दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। इसके बाद दोनों तरफ के प्रतिनिधि अपने-अपने शीर्ष नेतृत्व को जानकारी देंगे, जिसके बाद अगले दौर की बातचीत की दिशा तय होगी।
कांग्रेस की तरफ से यूपी के कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रमोद तिवारी के बैठक में शामिल होने पर अभी स्थिति साफ नहीं है।
सपा की चार सदस्यीय कमेटी करेगी सीट बंटवारे पर चर्चा
इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की दिशा में अखिलेश यादव ने सार्थक कदम बढ़ाते हुए रविवार को चार सदस्यीय कमेटी बनाई है। राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव को इसका प्रमुख बनाया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, घोसी के सांसद राजीव राय और कैराना सांसद इकरा हसन हैं।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर मौके पर यह कहते आए हैं कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा की ओर से कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता लगातार तरह-तरह के बयान जारी कर रहे हैं।
कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 181 सीटों की सूची समाजवादी पार्टी को दी है। उसने इस पर 15 दिसंबर तक सपा नेतृत्व से निर्णय लेने को कहा है। सपा-कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच 23 से 25 नवंबर तक सीट बंटवारे पर चर्चा होनी है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए सपा और कांग्रेस ने अपनी-अपनी समितियां तैयार की हैं। कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर पांच सदस्यीय पैनल बनाया है। इन दोनों दल के नेताओं के बीच बैठक में एक-एक सीटों पर चर्चा होगी। इसमें जो जहां जीत पाने की स्थिति में होगा उसके हिस्से वो सीटें जाएंगी। कांग्रेस की प्रस्तावित सूची में पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की ज्यादा सीटें हैं। इनमें सपा के मौजूदा विधायकों वाली भी कई सीटें हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।