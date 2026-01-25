Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSeveral RLD leaders join Samajwadi Party Akhilesh focuses on strengthening party western up ahead assembly elections
रालोद के कई नेता सपा में शामिल, विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को मजबूत करने में जुटे अखिलेश

रालोद के कई नेता सपा में शामिल, विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को मजबूत करने में जुटे अखिलेश

संक्षेप:

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन 2024 से भी अधिक बेहतर रहेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा से मुक्ति चाहती है।

Jan 25, 2026 10:01 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाता
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को मजबूत करने में जुट गए हैं। उन्होंने रविवार को कैराना की सांसद इकरा हसन के साथ बैठक कर मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ एसआईआर को लेकर चर्चा की। इस मौके पर रालोद के कई नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की।

राष्ट्रीय लोकदल के युवा प्रदेश सचिव राहुल सैनी के साथ देशराज सैनी, मुन्ना सिंह उर्फ ब्रजभूषण सिंह, जयसिंह चेयरमैन, अनूप सिंह रोड, राम मेहर गंदेवडा, शानू प्रधान मसावी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने आशा जताई कि इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और 2027 में भाजपा सरकार जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अखिलेश ने कैराना की सांसद के साथ लोकसभा क्षेत्र के नेताओं से क्षेत्र के चुनावी समीकरण, एसआईआर की प्रगति तथा संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस मौके पर पूर्व सांसद तबस्सुम हसन भी मौजूद रही।

भाजपा से मुक्ति चाहती है यूपी की जनता

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन 2024 से भी अधिक बेहतर रहेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा से मुक्ति चाहती है और पीडीए की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जनता सतर्क हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, जबकि समाजवादी पार्टी सद्भाव और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। भाजपा समाज को तोड़ने का काम करती है।

वहीं समाजवादी पार्टी जोड़ने का कार्य करती है। उन्होंने दोहराया कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है और सबके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने शंकराचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार का रवैया अमानवीय और अमर्यादित है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी खुद को सनातनी बताती है, वही सनातन धर्म और साधु-संतों का अपमान कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता इसे सहन नहीं करेगी और 2027 में भाजपा को करारा जवाब देगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
