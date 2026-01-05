सीएम पोर्टल की शिकायतों का झूठा निस्तारण बताने वाले कई जिम्मेदार अफसर फंसे, बड़ा ऐक्शन शुरू

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSeveral responsible officers caught for falsely reporting the resolution of complaints on the CM portal
संक्षेप:

सीएम पोर्टल की शिकायतों का झूठा निस्तारण बताने वाले कई जिम्मेदार अफसर फंस गए। नगर निगम में बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। इन अधिकारियों को नोटिस जा हो गया है।

Jan 05, 2026 03:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर दर्जनों जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और शासन को भ्रामक सूचना भेजने के मामलों में कई फंस गए हैं। लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ नगर निगम में बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने अब ऐक्शन मोड में आ गए हैं। अपर नगर आयुक्त ने सात जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यह कार्रवाई नगर आयुक्त के स्पष्ट निर्देश पर की गई है। अफसरों को चेतावनी दी गई है कि यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जाए।

आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लगातार खराब प्रदर्शन के कारण प्रदेश स्तर पर लखनऊ जिले की रैंकिंग गिरती जा रही है। समय पर समस्याओं का समाधान न होना और कई मामलों में तथ्यहीन या गलत रिपोर्ट शासन को भेजे जाने से सरकार की नाराजगी बढ़ी है।

गलत सूचना भेजना पड़ा भारी:

जांच में सामने आया है कि संबंधित अधिकारियों ने या तो तय समय सीमा में शिकायतों का निस्तारण नहीं किया, या फिर कागजी खानापूर्ति कर समस्याओं के समाधान की गलत रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी। अब ऐसा करने वाले जिम्मेदार अफसर इस मामले में फंस गए हैं। उन पर ऐक्शन हुआ हो गया है।

सुधार की दिशा में कार्रवाई का यह पहला कदम

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सुधार की दिशा में पहला कदम है। कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में निलंबन समेत कठोर कार्रवाई होगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News
