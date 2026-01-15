केजीएमयू के डॉक्टर रमीज की करतूतों पर पर्दा डालने वाले कई रेजिडेंट, फैकेल्टी जांच के घेरे में

संक्षेप: लखनऊ केजीएमयू में यौनशोषण, धर्मांतरण के आरोपी डॉ. रमीज मलिक की करतूतों पर पर्दा डालने वाले कई विभागों के डॉक्टर और फैकेल्टी पुलिस और जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।

लखनऊ केजीएमयू की केमिकल पैथालॉजी इंचार्ज डॉक्टर वाहिद अली के खिलाफ कार्रवाई के बाद कई अन्य डॉक्टरों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। इसके बाद यौनशोषण, धर्मांतरण के आरोपी डॉ. रमीज मलिक की करतूतों पर पर्दा डालने वाले कई विभागों के डॉक्टर और फैकेल्टी पुलिस और जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।

जांच एजेंसी अब विभागाध्यक्षों और स्टाफ से पूछताछ की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि डॉक्टर वाहिद को भी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज की करतूतों की भलीभांति जानकारी थी। वह उसे सह भी देता था। अब वाहिद से इस संबंध में जल्द ही पूछताछ भी होगी। वहीं, रमीज की पैथॉलॉजी विभाग से जुड़े कई रेजिडेंट और स्टॉफ का भी पुलिस और एजेंसी ब्योरा जुटा रही है। यह लोग रमीज से कब से जुड़े थे? उससे क्या बाते होती थी? रमीज के चाल-चलन और उसकी गतिविधयों के बारे में अफसर पूछताछ करेंगे

पैथालॉजी और सीसीयू के कई इंचार्जों की भूमिका भी संदिग्ध रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर यौनशोषण, गर्भपात और धर्मांतरण का दबाव बनाने वाली महिला डॉक्टर ने आयोग की पूछताछ में बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने आयोग को बताया था कि डॉक्टर रमीज की हरकतों और प्रताड़ना के बारे में पैथालॉजी और सीसीयू विभाग के अधिकारियों से उसने शिकायत की थी। इसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पीड़िता से यह जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी केजीएमयू के विभागध्यक्षों और इंचार्जों की भूमिका पर सवाल उठाया था। अब जांच एजेंसी को भी विभाग से जुड़े इंचार्जों की भूमिका संदिग्ध लग रही है। एजेंसियां जल्द ही उनसे पूछताछ करेंगी।