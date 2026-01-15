Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSeveral residents and faculty members who covered up the case of Lucknow KGMU doctor Rameez are under investigation
केजीएमयू के डॉक्टर रमीज की करतूतों पर पर्दा डालने वाले कई रेजिडेंट, फैकेल्टी जांच के घेरे में

केजीएमयू के डॉक्टर रमीज की करतूतों पर पर्दा डालने वाले कई रेजिडेंट, फैकेल्टी जांच के घेरे में

संक्षेप:

लखनऊ केजीएमयू में यौनशोषण, धर्मांतरण के आरोपी डॉ. रमीज मलिक की करतूतों पर पर्दा डालने वाले कई विभागों के डॉक्टर और फैकेल्टी पुलिस और जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।

Jan 15, 2026 10:21 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लखनऊ केजीएमयू की केमिकल पैथालॉजी इंचार्ज डॉक्टर वाहिद अली के खिलाफ कार्रवाई के बाद कई अन्य डॉक्टरों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। इसके बाद यौनशोषण, धर्मांतरण के आरोपी डॉ. रमीज मलिक की करतूतों पर पर्दा डालने वाले कई विभागों के डॉक्टर और फैकेल्टी पुलिस और जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जांच एजेंसी अब विभागाध्यक्षों और स्टाफ से पूछताछ की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि डॉक्टर वाहिद को भी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज की करतूतों की भलीभांति जानकारी थी। वह उसे सह भी देता था। अब वाहिद से इस संबंध में जल्द ही पूछताछ भी होगी। वहीं, रमीज की पैथॉलॉजी विभाग से जुड़े कई रेजिडेंट और स्टॉफ का भी पुलिस और एजेंसी ब्योरा जुटा रही है। यह लोग रमीज से कब से जुड़े थे? उससे क्या बाते होती थी? रमीज के चाल-चलन और उसकी गतिविधयों के बारे में अफसर पूछताछ करेंगे

पैथालॉजी और सीसीयू के कई इंचार्जों की भूमिका भी संदिग्ध

रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर यौनशोषण, गर्भपात और धर्मांतरण का दबाव बनाने वाली महिला डॉक्टर ने आयोग की पूछताछ में बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने आयोग को बताया था कि डॉक्टर रमीज की हरकतों और प्रताड़ना के बारे में पैथालॉजी और सीसीयू विभाग के अधिकारियों से उसने शिकायत की थी। इसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पीड़िता से यह जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी केजीएमयू के विभागध्यक्षों और इंचार्जों की भूमिका पर सवाल उठाया था। अब जांच एजेंसी को भी विभाग से जुड़े इंचार्जों की भूमिका संदिग्ध लग रही है। एजेंसियां जल्द ही उनसे पूछताछ करेंगी।

जूनियर के हॉस्टल में रहकर चलाता था नेटवर्क

उधर, चौक पुलिस ने आगरा पुलिस से बात की तो नया खुलासा हुआ है कि डॉक्टर रमीज जब वर्ष 2012 में आगरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा था। उस समय वह अपने हॉस्टल में न रहकर जूनियर के साथ रहता था। मुस्लिम जूनियरों के साथ रहकर पूरा नेटवर्क चलाता था। उन्हें हिंदू महिला डॉक्टरों से प्रेम प्रसंग चलाने के लिए उकसाता था। हिन्दू महिलाओं पर धार्मिक टिप्पणी करता था। जूनियर मुस्लिम डॉक्टरों को इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप से उसने जोड़ भी रखा था। ग्रुप की बैठकों में प्लानिंग करके सारी रणनीति तैयार करते थे। बताया जा रहा है कि यहीं से रमीज, दिल्ली विस्फोट की सूत्रधार डॉ. शाहीन के भाई परवेज के संपर्क में आया था। परवेज उस समय आगरा मेडिकल कॉलेज से ही एमडी कर रहा था।

ये भी पढ़ें:रेप और धर्मांतरण का आरोपी केजीएमयू डॉक्टर रमीज गिरफ्तार, 50 हजार का था इनाम
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News KGMU Lucknow UP News Today
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |