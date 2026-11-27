यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार को वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नरों का तबादला कर दिया। कई डीआईजी और एसएसपी भी बदल दिए गए हैं। कुल 28 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है।

यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार को वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नरों का तबादला कर दिया। 28 आईपीएस अफसरों को बदला गया है। सबसे महत्वपूर्ण नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का नाम है। उन्हें गाजियाबाद भेज दिया गया है। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ को नोएडा भेजा गया है। कई डीआईजी भी बदल दिए गए हैं। अयोध्या और मुरादाबाद के एसएसपी को भी बदला गया है। बताया जाता है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन साल से ज्यादा जमे अफसरों को हटाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं।

वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वाराणसी में अब किरण एस को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। किरण एस अभी तक पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया को अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उप्र लखनऊ के पद पर भेजा गया है। बरेली की अपर पुलिस महानिदेशक रमित शर्मा को इसी पद पर लखनऊ भेजा गया है। लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार को बरेली में अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।

अलीगढ़ के डीआईजी प्रभाकर चौधरी को इसी पद पर लखनऊ भेजा गया है। सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह को आगरा भेजा गया है। आगरा के डीआईजी शैलेश कुमार पाण्डेय को अलीगढ़ में तैनाती दे दी गई है। डीआईजी तकनीकी सेवाएं आशीष तिवारी अब सहारनपुर परिक्षेत्र में डीआईजी होंगे। अयोध्या के एसएसपी डॉ0 गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद का एसएसपी बना दिया गया है। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल को अयोध्या का एसएसपी बनाया गया है।

नोएडा की पुलिस उपायुक्त श्रीमती सुनीति को लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बरेली में सेनानायक के पद पर तैनात आकाश तोमर को पुलिस अधीक्षक डॉ० बीआर अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद भेजा गया है। मुरादाबाद में सेनानायक अमित कुमार-। को पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू लखनऊ भेजा गया है।

नरेन्द्र कुमार सिंह सेनानायक 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा को पुलिस अधीक्षक पीटीसी सीतापुर भेजा गया है। डॉ0 अनिल कुमार पाण्डेय सेनानायक 36वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी को पुलिस अधीक्षक कारगार प्रशासन एवं सुधार सेवायें के पद पर लखनऊ भेजा गया है।

त्रिभुवन सिंह सेनानायक, 30वीं वाहिनी पीएसी, गोण्डा को पुलिस अधीक्षक जीआरपी लखनऊ में तैनाती दी गई है। राजेश कुमार श्रीवास्तव सेनानायक 42वीं वाहिनी पीएसी, प्रयागराज के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उप्र लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार। पुलिस अधीक्षक अभिसूचना मुख्यालय, उप्र, लखनऊ।

सुशील कुमार शुक्ला सेनानायक, 20वीं वाहिनी पीएसी, आजमगढ़ को गोरखपुर पीटीएस में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।अजीत कुमार सिन्हा सेनानायक, 33वीं वाहिनी पीएसी, झांसी को पुलिस अधीक्षक उप्र पॉवर कॉर्पोरेशन लखनऊ में तैनाती दी गई है।

कानपुर नगर के पुलिस उपायुक्त दिनेश त्रिपाठी को इसी पद पर प्रयागराज भेजा गया है।प्रयागराज के पुलिस उपायुक्त कुलदीप सिंह गुनावत को इसी पद पर कानपुर नगर भेजा गया है। श्रीमती प्रीति यादव पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्ररेट नोएडा को सेनानायक, 15वीं वाहिनी पीएसी, आगरा भेजा गया है।

पुनीत द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतीक्षारत्, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ से अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट का लखनऊ के पद पर हुआ स्थानान्तरण निरस्त कर अब अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, गाजियाबाद के पद पर भेजा गया है।

इसी तरह वाराणसी की अपर पुलिस उपायुक्त श्रीमती नीतू का अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, गौतमबुद्धनगर के पद पर हुआ स्थानान्तरण निरस्त कर अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ भेज दिया गया है।